Siempre me han dado rabia los perdones con peros, es decir, aquellos que vienen acompañados con excusas o con condiciones. Son de esos que los piden a cambio de que tú reconozcas otras cuestiones o de que des la razón en asuntos paralelos. Al final de la negociación uno no sabe si el otro realmente lamenta lo que ha hecho o ha dado vueltas para salirse con la suya.

Un poco esa es la sensación que se nos quedó a algunos con lo de Susana Griso en 'Espejo Público'. Resulta que la semana pasada más de uno descubrió que entre el magacín matinal de Antena 3 y el de Telecinco no existen tantas diferencias, por más que en ocasiones hayan querido marcar distancias. La presentadora le preguntó hace unos días a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, por qué había grabado esos vídeos y si quería incidir en la campaña electoral y en el debate político. El aludido fue claro: «Me la trae al pairo. No es algo que me preocupe. Ha sucedido como suceden muchas cosas».

Las críticas no tardaron en llegar y Griso reaccionó pidiendo disculpas a través de las redes sociales. Ayer le tocó dar la cara y lanzó su perdón. Con peros, eso sí. «Algo debí hacer mal, en vista de las reacciones suscitadas. Pido perdón, humildemente, por ello», señaló en un principio. «Pude formular mal la pregunta, pero sigo pensando que era pertinente», matizó después.

No era fácil esa entrevista y había que ir con pies de plomo con todo lo que se cuestionaba. En estas ocasiones merece la pena parar a tiempo. Griso no lo hizo. No es la primera vez. En esta ocasión, le honra, sin embargo, que encajase las críticas y quisiera reparar el malentendido. Aunque fuese con peros.

Va a empezar a ser habitual esto de que los presentadores salgan a la palestra a disculparse porque las redes sociales son implacables y los dejan en un lugar dudoso. Alguien debería crear un formato. Xabier Fortes pidió perdón por la referencia a España y Cataluña como dos países, Jorge Fernández por un panel desacertado en 'La Ruleta', y Cristina Pardo por un reportaje sobre Vox.