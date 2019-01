Patxi López: «Los socialistas vascos nos hemos sentido como la Guardia de la Noche» El socialista Patxi López. :: A. mingueza Se enamoró de Rachel de 'Friends'. Fantasea con cruzar las puertas de 'El Ministerio del Tiempo'. Cree que Pablo Casado está sufriendo una transformación como la de Walter White MIKEL LABASTIDA Domingo, 13 enero 2019, 00:44

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados y del Gobierno Vasco también se ha dejado seducir por las series. Patxi López (Portugalete, 59 años) pasa por esta sala de interrogatorios para desvelar cuáles son sus filias y sus fobias en esta materia. El actual secretario de Política Federal del PSOE se confiesa seguidor de títulos como 'Friends', 'El hombre del castillo', 'El Ministerio del Tiempo' o 'The Good Fight'.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable, pero con atenuante de alejamiento geográfico. Desde que soy diputado en el Congreso vivo separado de mi mujer y la soledad pesa.

- ¿Con qué político de serie podría llegar a un acuerdo para gobernar?

- Con Tom Kirkman, el presidente por accidente en 'Sucesor designado'. Un hombre honrado, capaz de echarse el Gobierno a sus espaldas en situaciones dramáticas. Por desgracia, muchas veces lo que encuentra al otro lado de la mesa es a sir Humphrey Appleby, el cínico secretario de 'Sí, ministro'.

- Si tuviese que escoger una producción a la que se parece el PSOE actual, ¿cuál sería?

-'Band of brothers', un grupo unido, haciendo frente al avance de las fuerzas del mal.

- ¿Y el PP de Casado?

- A 'Breaking bad', porque muestra el proceso de transformación de un hombre que, en la búsqueda de beneficios inmediatos, se va, poco a poco, dejando corromper por el lado oscuro, hasta que ya no hay vuelta atrás. Puede ser una inspiración para que recupere el camino de la moderación.

- ¿Qué serie le regalaría a Susana Díaz en estos momentos complicados?

- Sé que no la necesita, pero pienso en 'The good fight'. Habla de unas mujeres fuertes que luchan por hacer justicia en un tiempo difícil por el auge de extremismos, intolerancia y 'fake news'.

- Le veo con recursos seriéfilos para todo, así que busque un personaje para arreglar lo de Cataluña a ver si hay suerte.

- A Birgitte Nyborg, la primera ministra de 'Borgen', por su sensatez y capacidad de alcanzar acuerdos. Y, aunque sea un personaje de película, tampoco vendría mal que le acompañase el Señor Lobo, de 'Pulp Fiction', por aquello de solucionar problemas.

- Buen tándem. Terminamos el repaso político, ¿qué personaje cree que se afiliaría a Vox?

- Creo que el comandante Waterford de 'El cuento de la criada' se sentiría a gusto con algunos de los postulados que defiende Vox.

- Confiese el último atracón seriéfilo que se ha dado.

- 'El hombre del castillo'. Soy enamorado de Philip K. Dick, la ciencia ficción y las distopías que dicen más de nuestro mundo, que muchas ficciones pretendidamente realistas.

- ¿Qué título que todo el mundo pondera a usted se le atragantó? -'Perdidos'. Lo intenté dos veces, años después del estreno y el fenómeno mundial creado a su alrededor, y me aburrió solemnemente. Ha envejecido muy rápido.

- ¿Con qué personaje se siente identificado?

- Todos tenemos algo de los protagonistas de 'Friends'.

- ¿Y de cuál podría haberse enamorado?

-Rachel de 'Friends', aunque me temo que tendría mucha competencia.

- Le ha dado fuerte con 'Friends'. Cambiemos de familia y escoja una de 'Juego de Tronos'.

-Los socialistas vascos nos hemos sentido muchas veces como la Guardia de la Noche, resistiendo ante el ataque de los salvajes.

- ¿Qué serie le marcó de niño?

- Me acuerdo mucho de 'Belfegor, el fantasma del Louvre', una miniserie francesa que me aterró de crío. No había visto nunca antes nada parecido.

- ¿Y de adolescente?

- No había mucha cultura de series en aquella época. Nuestras inquietudes iban por otro lado.

- Volvamos a la infancia entonces. Piense en un universo de dibujos animados en el que le hubiese gustado vivir.

-No es televisivo, pero siempre me ha fascinado el mundo mágico de Miyazaki.

- ¿Alguna serie le despertó una vocación por una profesión que no es la que ejerce?

- Estoy ya mayor para entrar a trabajar en el equipo de diagnóstico del doctor House.

- ¿Cuántas frases o coletillas de 'Los Serrano' ha utilizado alguna vez?

- No lo hice, pero en mis tiempos de presidente del Congreso, más de una vez me hubiese gustado soltar aquello de «Menos gritos, Milagritos».

- ¿En qué ficción le gustaría hacer un cameo?

- Creo que todos hemos fantaseado alguna vez con cruzar una de las puertas de 'El Ministerio del Tiempo'. Si pudiera elegir, iría a la más cercana al 14 de abril de 1931 en Eibar, para vivir los momentos de exaltación y esperanza que supusieron la proclamación de la II República.

- ¿Es de los de un capítulo más y a dormir o de los que no puede parar?

- Siempre intento uno más, pero me acaba venciendo el sueño. La agenda del diputado es dura.

- ¿Qué final de serie le decepcionó más?

-Haría la pregunta al revés: ¿cuál no me ha decepcionado? Me falta encontrar una gran serie con un final a la altura de su trama.