DE NUEVO 'BIG LITTLE LIES'

Esta semana Antena 3 enfrentará a las 'Señoras del (h)AMPA' de Telecinco con las señoras ricas de Monterrey de 'Big little lies'. Aunque salvando las distancias ya dije hace unos días que ambos títulos guardaban puntos en común, sobre todo porque los dos se tiñen con sangre y se fijan en mujeres llevadas al límite abocadas a destinos aciagos. La de Nicole Kidman y Reese Witherspoon se llevó -con razón- todos los premios posibles hace un par de años, gracias a una historia de madres sobrepasadas, esposas amargadas y amigas convulsas. Los que no la vieron en su momento tienen una buena oportunidad de hacerlo este verano y entenderán por qué las carreras de las dos actrices mencionadas ha dado un nuevo vuelco en los últimos años (eso sí, les tocó buscar a ellas mismas un buen papel y producírselo, pero les salió muy bien).

HBO presentó el mes pasado la nueva temporada, que consta de siete capítulos -hoy se ofrece el cuarto- y en ella se explora en las consecuencias a las que este grupo de amigas ha de hacer frente tras el abrupto final de la tanda de episodios anterior. Conviene no continuar leyendo si uno no lleva al día la serie y no quiere padecer un espoiler (de esos que duelen).

La novedad del curso ha llegado con Meryl Streep, que encarna a la madre de Perry Wright, el marido maltratador que fallecía en la última entrega. A ella le toca defender un papel complicadísimo, dado que su principal objetivo será limpiar la memoria de su hijo y para ello le tocará importunar a sus víctimas. ¿Cómo acepta una madre que ha criado a un hombre capaz de agredir y vejar a otras personas? ¿Cómo reconoce uno que su hijo ha sido un monstruo?

No es fácil. Y no es sencillo tampoco para el espectador empatizar con este personaje, por más que entienda que no quiere aceptar la realidad, que se niega a entender el dolor infringido por el miembro de su familia, que no comprende que la redención que ella busca solo consigue hacer sangrar más las heridas de las personas afectadas. Ahí 'Big little lies' arriesga. Ya por ese riesgo -entre otras razones- está mereciendo la pena la segunda temporada.