Nuevo festival de series en Valencia

El británico Roger Drew, guionista de 'The thick of it' y 'Veep', David Trueba, Borja Cobeaga, Belén Gopegui, Diego San José... son algunos de los invitados de la I edición del LABdeseries, el nuevo festival de series que se celebra en Valencia desde hoy hasta el domingo. Drew explicará cómo es la relación en Gran Bretaña entre las series y la política, binomio que ha dado frutos tan interesantes como 'Yes, minister' y su heredera, 'The thick of it'. Este nuevo proyecto pretende poner en valor la ficción, dada su creciente importancia, así como reflexionar sobre lo que cuentan de nosotros.