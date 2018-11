Netflix se estrena en cines Flashback La plataforma se decide a estrenar sus películas más importantes en las salas para poder aspirar a recibir premios cinematográficos TXEMA MARTÍN Sábado, 3 noviembre 2018, 00:15

Este año, en el Festival de Cannes se materializó la contradicción entre las estrictas normativas de algunos certámenes cinematográficos y la presencia cada vez más abultada en la industria de producciones de Netflix y otras plataformas de contenidos 'online'. Para Cannes estas películas son clasificadas como telefilmes, una teoría que aplasta la posibilidad de que estas producciones lleguen a tener cabida en la competición de festivales o en la temporada de premios de Hollywood que empieza tan pronto como el 26 de noviembre con los Gothan Awards y termina el 24 de febrero con los premios Oscar. La ruptura de relaciones entre Cannes y Netflix se produjo cuando el festival anunció que las películas de la plataforma no podrían competir en la sección oficial al no haber sido estrenadas en los cines de Francia ni haber esperado 36 meses para estar disponibles por internet. El año pasado, cuando Cannes sí estrenó con toda su pompa dos películas geniales ('Okja' de Bong Joon-ho y 'The Meyerowitz Stories' de Noah Baumbach), directores como Spielberg y Almodóvar criticaron su presencia. El norteamericano mediante declaraciones escandalosas del tipo «Netflix es un peligro para el cine», y el manchego primero quejándose y luego firmando un acuerdo con la plataforma para una serie que saldrá en 2019 producida por El Deseo.

El punto de inflexión de este cambio de tendencia la ha provocado la aceptación por parte de otros festivales de este tipo de producciones que, por otra parte, no se distingue de las propiamente cinematográficas en otro asunto que no sea su distribución. 'Roma', la última película de Alfonso Cuarón, fue galardonada con el León de Oro en el Festival de Venecia, un certamen mucho menos estricto en sus bases que el de Cannes. La presión de la propia industria ha hecho ceder finalmente a la plataforma, que estrenará 'Roma' en salas de cines seleccionadas en todo el mundo, lugares en los que se podrá disfrutar con todas las de la ley de su rodaje en 65 milímetros y un complejo montaje de sonido. Con este movimiento, Netflix sitúa a 'Roma' como una de las precandidatas más candentes para hacerse con buena parte de los premios Oscar, entre ellos mejor película. Al tiempo: la producción, con un presupuesto de 20 millones de euros, narra en blanco y negro una historia del barrio mexicano en el que se crio Cuarón. Además de esta película, se estrenarán en cines dos cintas más: 'A ciegas' ('Bird box') un thriller apocalíptico de la directora danesa Susanne Bier, y 'La balada de Buster Scruggs', el western de los hermanos Cohen. Ya es un hecho: las estructuras más férreas de la industria comienzan a derrumbarse bajo el aplomo de los nuevos tiempos.

Nueva hornada de series y películas

El gigante de California se revela como la mejor productora de series a nivel mundial y nacional, desbancando a la enorme HBO como la gran hacedora de historias de la contemporaneidad. La serie del momento es 'La maldición de Hill House': estrenada con acertado oportunismo en las fechas en las que todo el mundo celebra la muerte por Halloween, esta serie de terror sobre casas encantadas y fantasmas da miedo de verdad, y además atesora el trasfondo de drama familiar que le añade complejidad psicológica a una historia que no debe pasar desapercibida en la criba de lo mejor del año. Algo parecido ocurre con 'Bodyguard', una miniserie británica que ha sido un auténtico fenómeno social en su país (con picos de más de un 50% de 'share') y que narra la historia de un guardaespaldas atormentado al servicio de una política tirana; el primer episodio es oro puro y pese a tener trazos de culebrón es una producción altamente recomendable. Por último, siguiendo el hilo del terror, además de una buena tanda de películas como 'El juego de Gerald', 'El ritual' o 'The Invitation', Netflix acaba de incorporar a su catálogo la antología de cortometrajes 'No veas esto' y una serie de terror basada en el cómic de Archie 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.