Catalina Sopelana encarna a la protagonista de la serie 'El cuco de cristal'. Julio Vergne

Netflix busca repetir el éxito de 'La chica de nieve' con otro estreno de Javier Castillo, 'El cuco de cristal'

La adaptación llega a la plataforma con una historia de misterio y «corazones moribundos» protagonizada por Catalina Sopelana, Itziar Ituño y Álex García

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El universo del escritor Javier Castillo (Málaga, 1987) se expande en Netflix. Tras el éxito de la saga 'La chica de nieve', que ... además de número 1 en España consiguió situarse en su primera temporada como la más vista a nivel mundial de la plataforma, la parrilla de la operadora de 'streaming' ha estrenado este viernes la serie 'El cuco de cristal', basada también en el éxito editorial publicado por el autor en 2023. Seis episodios que ya están disponibles para verse de una tacada, sobre todo en este fin de semana pasado por agua que invita a plan de peli y manta, como el propio Castillo ha comentado. La nueva adaptación coincide además con la publicación hace apenas un mes y medio de la última novela del malagueño, 'El susurro del fuego', su primer misterio ambientado en España (Canarias) y que desde su llegada a las librerías también lidera las listas de los títulos de ficción más vendidos.

