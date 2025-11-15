Netflix busca repetir el éxito de 'La chica de nieve' con otro estreno de Javier Castillo, 'El cuco de cristal'

El universo del escritor Javier Castillo (Málaga, 1987) se expande en Netflix. Tras el éxito de la saga 'La chica de nieve', que ... además de número 1 en España consiguió situarse en su primera temporada como la más vista a nivel mundial de la plataforma, la parrilla de la operadora de 'streaming' ha estrenado este viernes la serie 'El cuco de cristal', basada también en el éxito editorial publicado por el autor en 2023. Seis episodios que ya están disponibles para verse de una tacada, sobre todo en este fin de semana pasado por agua que invita a plan de peli y manta, como el propio Castillo ha comentado. La nueva adaptación coincide además con la publicación hace apenas un mes y medio de la última novela del malagueño, 'El susurro del fuego', su primer misterio ambientado en España (Canarias) y que desde su llegada a las librerías también lidera las listas de los títulos de ficción más vendidos.

Si la serie de 'Nieve' encontró la ambientación original de las novelas en Nueva York trasladando la acción a la capital malagueña, en el caso de la adaptación de 'El cuco de cristal' la trama de la novela en la América profunda encontró su réplica en los parajes rurales de Hervás y el Valle del Ambroz (Cáceres), que dan personalidad otoñal a esta historia que, desde el punto de vista del guion, también tuvo que salvar una premisa argumental que se da en EE UU y no en España en los casos de trasplantes: el conocimiento de la identidad del donante.

Precisamente, esa fue una de las razones por la que Javier Castillo ambientó su novela en Estados Unidos al narrar cómo una médico residente de primer año, Cora Merlo (interpretada por Catalina Sopelana), sufre un fulminante ataque al corazón del que solo se recupera tras recibir el órgano de un enigmático joven. Hasta ahí, novela original y adaptación coinciden aunque la serie difiere en la forma de contacto entre la familia del donante y la receptora. Un giro argumental con respecto al libro que se resuelve en el primer episodio -no haremos 'spoiler'- y que llevará a la protagonista hasta el pequeño pueblo extremeño de su fallecido benefactor, donde se verá envuelta en un misterio con muertes y desapariciones.

Ampliar Álex García, en un fotograma de la serie basada en la novela de Javier Castillo. Julio Vergne

Catalina Sopelana, Itziar Ituño y Álex García protagonizan la adaptación de 'El cuco de cristal', que se rodó en Extremadura

La intriga, los golpes de sorpresa y la emoción vuelven a ser los elementos fundamentales de esta adaptación de Javier Castillo que, a juicio del malagueño, conserva el espíritu de su relato original. Además de la singularidad de los paisajes rurales de la trama. «Esta trama es una historia que trata sobre un corazón moribundo que se convierte en algo más grande cuando viene a Hervás y conecta con el misterio que esconde este lugar», asegura el escritor que también está encantado con el reparto encabezado por Sopelana ('El jardinero'), a la que acompañan Itziar Ituño ('La casa de papel'), Iván Massagué ('El hoyo'), Alex García ('El inmortal'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas'), Tomás del Estal ('Clanes') y la malagueña Adelfa Calvo, en un papel episódico.

«Yo no he escrito»

Además de como autor de la novela original, los títulos de crédito de 'El cuco de cristal' presentan a Javier Castillo como «asesor», un cargo que explica el propio escritor. «He participado en la adaptación, los guiones, las tramas, pero yo no he escrito, sino que lo han hecho los guionistas Jesús Mesas y Javier Andrés, que son un equipo. Con ellos tengo un equilibrio que funciona muy bien», señala el autor de 'El susurro del fuego' y 'El día que se perdió la cordura', que muestra también una complicidad total con la productora Atípica Films y Netflix, responsables también de la adaptación de 'La chica de nieve' que, a su juicio, producen de «forma alucinante».

Aunque no está confirmada todavía, el siguiente paso sería que la división española de la plataforma de 'streaming' anuncie la tercera y última entrega de la saga de la 'Nieve', que culminará con un nuevo rodaje en Málaga de esta trama de desapariciones protagonizada por dos periodistas de investigación de diario SUR interpretados por Milena Smit y Mike Esperbé. Por el momento, Javier Castillo invita a ver la adaptación de 'El cuco de cristal' que califica de «maravillosa», mientras que su editorial ha aprovechado para reeditar la novela con una nueva portada con el rostro de la protagonista de la serie, Catalina Sopelana. Un título que aspira a volver a la lista de los más vendidos, donde continúa la última novela del malagueño, 'El susurro del fuego'. Haciendo también méritos para convertirse en serie en un futuro.