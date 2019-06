Hace años se celebraba 'El día del subnormal' y salía a toda página en las revistas la fotografía de un niño con síndrome de Down bajo ese letrero. Algo que hoy resultaría inconcebible. Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va más allá en lo que se debe considerar inconcebible. Ha pasado por un capítulo, el primero, de 'Mira lo que has hecho', la serie de Berto Romero. La CNMC requirió a Movistar para garantizar una imagen respetuosa de las personas con discapacidad. A cuenta de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. El episodio en cuestión tenía este diálogo: «Mira qué gracia, algún vecino retrasado ha tirado una colilla y me ha hecho un agujero en la chaqueta». «Se dice síndrome de Down, hijo». Qué escándalo, aquí se ríe.

Movistar recurrió a la Audiencia Nacional y esta ha dado la razón a Competencia. Consideraban, hecha una comparativa con el resto de diálogos, que se trataba de algo peyorativo e injustificado. Y que no hay contexto para la connotación humorística. Amárrame los pavos. Parece que el hecho de que la serie sea cómica no importa nada.

Uno de los personajes más potentes de la nueva 'Señoras del (h)ampa' de Telecinco es Asunción, una vecina fisgona y molesta. De esas que están siempre asomadas a la mirilla. Y con móvil que graba. Asunción, interpretada por la actriz Ana Fernández, tiene síndrome de Down. Es una de las malvadas de la nueva y divertida ficción (la otra es Marta Belenguer, que va en silla de ruedas). Carlos del Hoyo, creador de la serie junto a Abril Zamora, ha dicho al respecto: «Este personaje nos muestra una faceta que nadie se imaginaba. Es la más lista y la más manipuladora. Y eso es maravilloso porque nunca hemos visto un personaje así y nos parece que esa es la verdadera inclusión: introducirlos desde la naturalidad». Justo lo que se hacía con Mamen (Natalia Abascal) en '¿Qué fue de Jorge Sanz?'. Una revista del corazón los sacaba juntos y daba a entender que Jorge y Mamen tenían un romance. Y era muy gracioso. Voy a rezar tres Avemarías por todo lo que me he reído con estas escenas.