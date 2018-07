Reconozco que tengo un problema con los monólogos humorísticos. Debo de ser la única persona sobre la faz de la Tierra a la que no le hace gracia 'El club de la comedia', ni ninguna propuesta similar en que sale un actor a contar su vida enlazando chistes. Seguro que es por culpa de alguna tara mía, que conste. El caso es que, debido a este escollo, no suelo prestar interés a formatos de este tipo, razón por la que nunca hubiera reparado en el monólogo 'Nanette', que colgó Netflix en su plataforma hace unas semanas. Pero, de repente, todo el mundo -es un decir- se puso a hablar de él. De lo bueno que era. De lo necesario que era. De lo impactante que era. Y tuve que verlo.

Y, al principio, no entendí tanto alboroto alrededor del programa. La comediante resultaba aguda en su 'show', sí, lanzaba dardos certeros, sí, y manejaba bien la ironía, vale, pero no me ofrecía nada que no hubiese visto antes. Hasta que el monólogo deja de ser gracioso. Hasta que el espectador se enfrenta a la realidad sin que nadie se la suavice. Hasta que Hanna Gadsby decide no edulcorar más las historias que narra, ni darles esa pátina de humor. Porque la vida en ocasiones no es divertida.

Gadsby se licenció en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Australia, pero se ha dedicado a lo largo de su carrera a provocar las carcajadas del público comentando asuntos de actualidad y desvelando cómo se ha enfrentado a su identidad sexual, así como la manera en que esto ha influido en las personas que la rodean. Esa ha sido la dinámica que ha marcado sus actuaciones. Hasta que con 'Nanette' le salió la rabia y la descargó delante del público. Y descubrió que detrás de cada broma hay un trauma, una confesión, un suceso. Y tras las bromas de Gadsby se esconden lágrimas, lamentos y algunos actos violentos, que desgraciadamente se siguen sucediendo en la actualidad, en el día a día de muchas personas por su género o condición sexual. Ahora la comediante ha dicho basta. Porque en ocasiones las comedias culminan en drama y no es necesario disimularlo.