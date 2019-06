MATAR A ANA BELÉN

El otro día mataron a Ana Belén en Movistar. Pero no le importó demasiado. De hecho, se la veía con aspecto inmejorable. A ella, como a Meryl Streep y Goldie Hawn en la película de Robert Zemeckis, la muerte le sienta bien. Fueron al funeral sus amigos (Miguel Ríos, Javier Gurruchaga, Fernando Colomo, María Barranco o el propio Víctor Manuel, entre otros) y realizaron un retrato formidable sobre la artista: buena amiga, divertida, un poco diva, quejica, gran profesional. Un resumen de lo que se dijo una vez se había ido al otro barrio.

Aunque el viaje resultó corto. No tuvo que esperar tres días para resucitar. A la hora se le pasó el susto. 'El cielo puede esperar' -también es otra peli, que dirigió Warren Beatty- se reivindica como una buena idea de Laco Productora para aproximarse a una figura conocida de una manera original y sin caer en la sensiblería o en la alabanza excesiva. Se plantea como una oportunidad para descubrir los claroscuros del difunto, algo extraño en un país como España en el que se muere tan bien. No hay nada como fallecer en este país para que te lluevan los halagos.

El programa funciona mejor o peor según el invitado que se deja 'ejecutar'. Ya han dado permiso para ello Leiva y Ana Belén. El de esta última estuvo divertido y entrañable, una mezcla que cuando se hace bien logra unos resultados estupendos. A ninguno le dio yuyu tentar a la suerte. El próximo al que se llevarán por delante es Arturo Valls, que llega al cielo (o no) esta noche.

No suele ser habitual que la muerte encuentre hueco en 'prime-time'. La tele le tiene miedo a la cultura en torno a ella y no suele mentarla en debates ni hacerla objeto de estudio. Y no será porque cuando lo ha hecho no le haya dado resultados increíbles. Solo hay que recordar la funeraria Fisher, escenario de esa obra maestra que es la serie 'A dos metros bajo tierra'. 'Black Mirror' también le dedicó un impactante capítulo (el primero de la segunda temporada) para situarse en el lado del que queda vivo cuando se ha dicho adiós a un ser querido. Hasta 'Los Simpson' trató el tema del duelo cuando parecía que Homer iba a fallecer.