Marta Hazas: «Este es el cierre que todos desean»
Marta Hazas protagoniza 'Velvet Colección' (Movistar), que rueda su capítulo final. «Todo acaba en su momento justo y por todo lo alto»
Domingo, 4 agosto 2019

A Marta Hazas (Santander, 41 años) le toca despedirse de Clara Montesinos. Esta vez de verdad. La actriz está rodando estos días de verano el capítulo final de 'Velvet Colección' (Movistar), de entre 80 y 90 minutos de duración, y después, sin vacaciones de por medio, engancha con la grabación de la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias' para Amazon, después de confirmarse que la primera la va a emitir en abierto Antena 3.

- ¿Cómo ha sido el reencuentro con los actores de 'Velvet'?

- La verdad es que ha sido muy bonito. Aunque nos hemos seguido todos viendo y hablando fuera, vernos vestidos de época otra vez en las galerías ha sido muy emotivo. Hay algo que hace que todo fluya. Aunque no hayamos ensayado las secuencias ni nada, todo está ahí.

- ¿Cómo va a afectar que finalmente sea solo un capítulo y no una temporada entera?

- 'Velvet' siempre ha sido una serie muy coral, y hay muchas historias de los secundarios que de pronto pueden tener más vida. Somos tantos personajes que la serie podría durar lo que la cadena quisiese. En ese sentido, siempre se quedan historias en el tintero. Pero yo creo que es un final muy redondo, lo que hemos contado en siete temporadas queda muy bien cerrado.

- ¿Le gusta el final?

- Me gusta mucho el final que le han dado a la serie, y este cierre creo que va a contentar a todo el mundo. Es un poco el deseado por todos.

- Entonces, ¿le da pena que termine o eso lo justifica?

- Se juntan muchas cosas. Creo que acaba en su momento justo, en el que no estás estirando nada, y por todo lo alto, pero es inevitable que produzca algo de pena dejar el proyecto y a los compañeros. Ha sido muy redondo.

- ¿Y a Clara Montesinos?

- Claro, claro. Da pena, porque es un sueño hecho realidad el haber interpretado a una de estas mujeres que yo admiraba del cine de los años 50, aunque lo cierto es que me he despedido ya tantas veces del personaje que la última no va a ser tan dramática.

- ¿Cómo ha vivido su evolución?

- La he disfrutado mucho y la he vivido con muchísima ilusión. Cuando me ofrecieron hacer esta serie, era una dependienta que tenía unas pocas sesiones en las galerías, y cuando echas la vista atrás y ves todo lo que ha pasado, te hace una ilusión tremenda que hayan confiado en ti. Y que al público le hayan gustado las pequeñas propuestas que hemos ido haciendo.

- ¿El capítulo se emitirá en Navidad, cómo en la época en la que acaba?

- Creemos que la emisión va a ser a final de año, y suponemos que lo van a hacer coincidir, sí.

- ¿Y las vacaciones de verano?

- Nada. Precisamente hasta diciembre, hasta Navidad, nada. Ahora empezamos a grabar la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias', para Amazon también, porque nos gustan las comedias románticas: chico conoce chica, se enamoran. pero ¿qué pasa después de eso? Eso es lo que nosotros vamos a contar.

- ¿Qué va a echar de menos de este rodaje?

- Llegar a trabajar y no tener esa sensación de instituto nuevo, que te han cambiado de colegio o algo así. Aquí vienes a trabajar y es como tu casa. Llegas con un ánimo de estar con tus amigos, tanto del equipo técnico como de los actores, y esto no se da siempre en la vida. Muy pocas veces se trabaja de esta manera tan bonita. Conseguir hacer un éxito de esto, que ha traspasado fronteras, con estos personajes tan bonitos que ya tienen vida por sí solos. te da, de manera más racional y menos emotiva, mucho que pensar. Ojalá tenga suerte y me llegue otro personaje tan bonito y que además se convierta en un éxito como este.