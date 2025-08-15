Marta Flich dirigirá 'Directo al grano' en RTVE desde septiembre
El formato contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados
C. P. S.
Viernes, 15 de agosto 2025, 23:34
RTVE ha anunciado la incorporación de Marta Flich a su parrilla de la próxima temporada, que arrancará en septiembre. La periodista y economista presentará 'Directo ... al grano', un nuevo magacín cuya fecha exacta de estreno y canal de emisión aún no se han concretado.
El formato, producido por la cadena pública junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados. Aunque no está confirmado, podría ocupar la franja que actualmente presenta Jesús Cintora, emitida en La 1 de 15:45 a 17:20 y en La 2 de 19:00 a 21:00. En un comunicado, la corporación pública describe 'Directo al grano' como «un espacio de narrativa clara, voces diversas y estructura ágil». El equipo estará integrado por colaboradores y reporteros.
Trayectoria y estilo
Flich llega a RTVE tras una carrera consolidada en televisión, con etapas en 'Todo es mentira' (Cuatro) y 'Gran Hermano' (Telecinco). Con amplia presencia en redes sociales, es conocida por su ironía y sus explicaciones sencillas de asuntos complejos de la actualidad económica y política. RTVE destaca su estilo directo, su humor y su conexión con una audiencia transversal gracias a sus editoriales que se han hecho virales en redes y que han reforzado su perfil como comunicadora de información y entretenimiento.
La incorporación de Flich refuerza la apuesta de la cadena pública por formatos que mezclen actualidad, análisis y entretenimiento, un terreno en el que RTVE busca competir con ofertas similares de cadenas privadas y atraer a públicos más jóvenes habituados al consumo de contenidos digitales.
La productora señala también que el nuevo programa Directo al grano tendrá un ritmo !dinámico y flexible» y estará diseñado para adaptarse a la actualidad del día, con un enfoque que combine información en directo, opinión y piezas audiovisuales de corta duración para su difusión en redes sociales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.