Marta, la concursante de Torre del Mar, nominada para abandonar OT 2018

La quinta gala venía marcada por una gran polémica en las redes en torno a los favoritismos por parte de la organización para repartir los temas entre los concursantes. Mientras que algunos triunfitos (Julia, Natalia, Miki, Carlos…) han recibido siempre un repertorio hecho a la medida de sus capacidades artísticas, a otros, como Sabela o Damion, les han endilgado semana tras semana «canciones nominables», que les dejaban poco espacio para el lucimiento y que nada tenían que ver con su estilo.

Algo así es lo que le ha pasado a Marta esta semana. La concursante de Torre del Mar, de 18 años, ha mostrado en las anteriores galas una gran potencia vocal y una presencia escénica impropia para su edad. Pero desde que repartieron las canciones y se vio que le había tocado cantar en solitario 'Y nos dieron las diez', el himno inmortal de Sabina, se comentaba entre los aficionados al programa que tenía muchas papeletas de ser una de las peor paradas. Su actuación fue correcta, pero los jueces la acusaron de tener poca confianza en sus habilidades. Resulta difícil imaginar que una adolescente pueda tener, por muy impresionante que sea su voz, confianza suficiente como para hacer mejor una canción de hace 25 años, conocida por todos los españoles e interpretada por un cantautor de mediana edad y voz rasgada.

Parece que Noemí Galera, la directora de la academia, no perdona a Marta que pidiese que se le rebajasen unos agudos hace unas semanas: no sólo no la salvó de entre los nominados, sino que eligió a Marilia, una joven canaria que, además de tener un nivel mucho más bajo que la malagueña, hizo una actuación bastante más deslucida. Tres de sus compañeros (la malagueña Noelia, Famous y la propia Marilia) votaron para salvar a Marta, pero finalmente fue Carlos el salvado por los triunfitos, aún después de haber perpetrado una actuación bastante cuestionable.

Esta semana Marta se enfrenta a Damion, un canario de origen alemán afincado en Madrid popular por dedicarse a tocar en la calle. Las encuestas entre ambos están muy igualadas. Esta es la segunda nominación de Damion, lo que podría ser algo positivo para Marta, pero también es cierto que el canario, que casi nunca termina de lucirse en los temas que le endosan cada semana, se viene muy arriba cuando es él quien puede elegir su canción. Así fue justamente la semana pasada, cuando brilló cantando un tema de Ed Sheeran, enfrentándose a Joan Garrido y expulsándole de la academia.

Pero mientras que Damion parece haber tirado la toalla en una academia de la que, incluso, ha llegado a hablar con cierta hostilidad, Marta sigue progresando y aprendiendo. Esta será la primera vez, desde la gala 0, que podrá elegir ella misma la canción que defenderá el próximo lunes y estamos seguros de que sorprenderá y de que mostrará armas hasta ahora desconocidas. Por su parte, parece que ya hemos visto todo lo que Damion tenía que ofrecer.

Pero Marta no fue la única malagueña que dio que hablar durante la gala de anoche. El plató recibió la visita de Miriam (OT 2017) y del fuengiroleño Pablo López, que presentaron 'No!', un tema soberbio a piano y voz. Aunque anoche no se dijo en la gala, debemos recordar que Pablo López también participó en este mismo programa, en su edición de 2008, consiguiendo un segundo puesto y siendo un concursante bastante polémico. Unos años después de salir de la academia, y después de trabajar con Bustamante, fue cuando empezó a consolidarse como uno de los compositores e intérpretes más importantes a nivel nacional, pero creo que es importante que recordemos que, al igual que Manuel Carrasco y otros nombres populares de nuestra música, han sido muchos los artistas que han salido de una academia con una injusta mala fama en el mundo de la música. Sin los triunfitos (un término peyorativo según en qué ambientes) el panorama musical español se habría perdido varios de sus nombres más ilustres.

La tercera malagueña de la noche fue Noelia, que superó el mal momento de la semana pasada y cruzó la pasarela gracias al buen resultado de su canción de anoche. Presentó junto a María 'Ex's & Oh's', una canción vocalmente compleja a la que se le añadió una esmerada coreografía. A pesar de que el baile no es lo suyo, Noelia está mejorando en su expresión corporal y, junto a su compañera, hizo una actuación notable.

El gaditano Dave fue el expulsado de la noche pero sólo con un 62% de votos, constituyendo el duelo más igualado de esta edición y presentando a Carlos Right como un hueso duro de roer para los próximos concursantes que tengan que enfrentarse a él.

En la gala brillaron justamente los que se esperaba que brillasen: los que recibieron canciones que les favorecían. Miki consiguió salir favorito en una semana en la que internet apoyaba a Sabela por las canciones tan poco favorecedoras que le han tocado. El barcelonés es, casi semanalmente, uno de los mimados por el programa: le dieron una canción de Pablo López; le otorgaron cierto protagonismo cuando el malagueño se entrevistó con el presentador; le permitieron cantarla mientras que el director musical de la academia, Manu Guix, tocaba el piano en directo, y todo eso mientras que Sabela y Damion cantaban una canción de Macaco y eran prácticamente ignorados por las cámaras durante la gala. Alba y Famous brillaron con una versión dance de 'Fast cars', de Tracy Chapman, y Julia y Natalia cumplieron las grandes expectativas que había puestas en su versión del hit de Rosalía 'Pienso en tu mirá'.

