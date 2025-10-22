Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Mari dio a David Broncano una prótesis mamaria en la que ponía '25 Chambao'.

La Mari dio a David Broncano una prótesis mamaria en la que ponía '25 Chambao'. La Revuelta

La Mari de Chambao revela que ha sido operada por segunda vez de cáncer de mama

La malagueña acude a 'La Revuelta' apenas un mes después de ser intervenida

SUR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:03

Comenta

«Tengo la espalda cosida. Es un poco putada tener cáncer otra vez, 20 años después del primero», aseguraba La Mari de Chambao tras desvelar ... que hace menos de un mes fue intervenida quirúrgicamente a causa de un segundo cáncer de mama que le detectaron recientemente. Lo hacía en el programa 'La Revuelta', donde apareció de la mano de 'Pantomima Full', que anunciaron, ante la sopresa de la cantante, que uno de sus temas más conocidos, 'Ahí estás tú', formará parte de la banda sonora del nuevo proyecto de este dúo bautizado como 'Entrepreneurs'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  4. 4 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Mari de Chambao revela que ha sido operada por segunda vez de cáncer de mama