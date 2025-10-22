La Mari de Chambao revela que ha sido operada por segunda vez de cáncer de mama

«Tengo la espalda cosida. Es un poco putada tener cáncer otra vez, 20 años después del primero», aseguraba La Mari de Chambao tras desvelar ... que hace menos de un mes fue intervenida quirúrgicamente a causa de un segundo cáncer de mama que le detectaron recientemente. Lo hacía en el programa 'La Revuelta', donde apareció de la mano de 'Pantomima Full', que anunciaron, ante la sopresa de la cantante, que uno de sus temas más conocidos, 'Ahí estás tú', formará parte de la banda sonora del nuevo proyecto de este dúo bautizado como 'Entrepreneurs'.

La malagueña emocionada confesó que tenía muchas ganas de asistir al espacio presentado por David Broncano. «Aquí estoy, para que veáis el cariño que os tengo», manifestó, momento en el que recibió el aplauso generalizado del público y multitud de gestos de cariño. La artista relató el momento tan delicado por el que está pasando en estos momentos, en pleno proceso de rehabilitación, pero también quiso mostrarse positiva ya que hace unos días recibió la buena noticia de que la operación había sido un éxito y no va a necesitar recibir quimioterapia.

Como prueba del optimismo con el que se enfrenta a esta recaída en su enfermedad, regaló a Broncano una prótesis mamaria en el que ella misma había escrito '25 Chambao'. «Pone Chambao 25 aniversario porque quiero sellar que me vas a invitar en marzo de 2026 a traerte el disco del 25 aniversario. Son 25 años, 25 temas, 25 artistas que vas a flipar», manifestó, haciéndole prometer al presentador que en el mes de marzo la invitaría al programa con motivo del 25 aniversario del grupo, a lo que Broncano dijo: «En marzo nos vemos, por supuesto que sí».

La Mari, que siempre se ha mostrado discreta respecto a su vida personal, también dejó una reflexión sobre su estado actual en su cuenta de Instagram: «En 2005, hace veinte años, me enfrenté por primera vez a esta enfermedad. Fue un golpe que cambió mi vida y que me enseñó a mirar con otra calma las cosas importantes. Desde entonces la vigilancia y el miedo han sido compañeros lejanos pero constantes», ha comenzado escribiendo a través de su perfil oficial de Instagram.