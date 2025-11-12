Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Margarita del Cid, Nacho López y Teresa Porras, protagonistas hoy en 'La Alameda'

El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tiene esta noche como protagonistas ... a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, al diputaco del PSOE en el Congreso de los Diputados, Nacho López, y a la concejada de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. El espacio, que puede verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv, también contará en plató con los periodistas de SUR Javier Recio, Ana Barreales y Alberto Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  2. 2 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  3. 3 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  4. 4 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  5. 5 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  6. 6

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  7. 7 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  8. 8

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Margarita del Cid, Nacho López y Teresa Porras, protagonistas hoy en 'La Alameda'

Margarita del Cid, Nacho López y Teresa Porras, protagonistas hoy en &#039;La Alameda&#039;