Margarita del Cid, Nacho López y Teresa Porras, protagonistas hoy en 'La Alameda'
El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es
SUR
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:00
'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tiene esta noche como protagonistas ... a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, al diputaco del PSOE en el Congreso de los Diputados, Nacho López, y a la concejada de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. El espacio, que puede verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv, también contará en plató con los periodistas de SUR Javier Recio, Ana Barreales y Alberto Gómez.
