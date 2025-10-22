Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Malú y Mika. R. C.

Malú y Mika, dos artistas unidos por 'La Voz': «Es de las cosas más enriquecedoras como persona»

Ambos cantantes son los 'coaches', junto a Sebastián Yatra y Pablo López, del veterano concurso musical de Antena 3

J. Moreno

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:25

Cuenta la cantante Malú que ella es su espectadora más dura. La más veterana de 'La Voz' no se ve por televisión. «Creo que nosotros ... siempre somos nuestros peores espectadores», admite la artista, que repite una edición más como 'coach' en este concurso musical que Antena 3 emite en la noche de los viernes (22:00 horas). No obstante, aprendió a superar «esa barrera» de autoexigencia. «Empecé a exponerme en la música cuando me quedaban tres días para cumplir 16 años. He cumplido 43 y, como evolución natural de la vida, creo que es fundamental que las cosas me den un poco más igual», confiesa.

