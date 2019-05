«Los malos son siempre más divertidos» Areces da vida en Montepinar a un personaje con trastorno de personalidad múltiple. / TELECINCO Carlos Areces se ha unido esta temporada a 'La que se avecina', que se emite esta noche.«Es una serie en la que todos los personajes son negativos» JULIÁN ALÍA Miércoles, 29 mayo 2019, 00:02

De payaso triste en 'Balada triste de trompeta', la película en la que «peor y mejor» lo ha pasado, a un hombre con un trastorno de personalidad múltiple en 'La que se avecina'. Pasando por fundador del grupo de 'subnopop' 'Ojete calor', pero eso ya en la vida real. Carlos Areces (Madrid, 43 años) tuvo que elegir entre sumarse a la serie que emite hoy Telecinco, a partir de las 22.40 horas, o 'El Pueblo', otra comedia que estrenará en abierto el canal de Mediaset en 2020 y que ahora puede verse en Amazon Prime Video, una de las plataformas que «dan una gran comodidad», pero que también «desacralizan el mundo audiovisual». «Antes, tenías que estar a una hora delante del televisor, y aquello era casi como una liturgia. Así viví yo 'Twin Peaks', y ahora es otro mundo, otra dimensión», comenta el actor, que finalmente pudo embarcarse en ambos proyectos.

- ¿Cómo llegó a 'La que se avecina'?

- Hace tiempo, en la novena temporada, contactaron conmigo para hacer un personaje: Patricio, el portero, que aparecía solo en un capítulo o capítulo y medio. Y luego me propusieron hacer un personaje fijo en ella o en una nueva serie que le iban a presentar a Telecinco, 'El Pueblo'. Me dijeron que no pasaba nada por haber interpretado a un personaje y regresar para dar vida a otro completamente diferente, así que, entre esas dos opciones, me quedé con 'La que se avecina', que ya tenía probado el éxito. Después me preguntaron que por qué no hacía las dos, y dije: 'Pues venga'. Ya ves tú, si será por trabajar.

- Ha vuelto a coincidir con Ernesto Sevilla.

- En realidad, con Ernesto no he tenido ninguna trama en absoluto. De hecho, en un capítulo estábamos los dos en una discoteca y ni siquiera cruzamos palabra. Y en la temporada que estamos rodando ahora, él ha salido porque tenía que dedicarse a 'Capítulo 0', de Movistar.

- Es el único de 'Muchachada Nui' que no ha salido ahí.

- Sí. Joaquín y Ernesto se han acordado de nosotros para hacer cameos, y el único que hasta la fecha no ha podido salir en ningún capítulo precisamente he sido yo, porque me ha pillado rodando 'El Pueblo'. En la nueva les he dicho que me saquen en foto. La nostalgia de seguir participando juntos siempre queda presente.

- ¿Diría que 'El Pueblo' es comparable a 'La que se avecina'?

- Bueno, hay diferencias evidentes. ¿Es 'La que se avecina' en un pueblo? No, no lo es. Primero, a nivel estético, de producción, son escenarios naturales, y la otra es un decorado. Eso marca ya una diferencia de tono. Además, 'La que se avecina' tiene unos personajes muy forzados a la comedia. De hecho, es una serie en la que todos los personajes son negativos, donde el que no es muy cabrón es idiota. Hay pocos personajes que sean inteligentes o que tengan buenos sentimientos y una intención de ayudar.

- ¿Eso no ocurre en 'El Pueblo'?

- Aunque se fuerza también con los estereotipos, los personajes son, en general, más positivos. Probablemente, el más negativo sea el mío. Cosa que agradezco, porque los malos son siempre más divertidos a la hora de interpretar.

Leyendo entre jabalíes

- ¿Cómo fue ese aislamiento del resto del mundo?

- Allí no llegaba la cobertura, ni los avisos de llamadas perdidas siquiera. Al principio, piensas: 'Qué bien, qué a gusto, sin estar pendiente del móvil'. Pero, según va pasando el tiempo, lo vas echando de menos. También diría que he sido de las personas que mejor lo ha llevado. Incluso me quedaba los fines de semana para poder disfrutar de la desconexión y de la felicidad de estar allí leyendo rodeado de jabalíes.

- ¿Y la idea del grupo musical?

- Un día se nos ocurrió el mejor nombre que un grupo podía tener, y a partir de ahí nos vimos obligados a formarlo simplemente por justicia histórica. No había ninguna motivación musical. Eso vino después, pero no podíamos privar al mundo de un grupo que se llamase 'Ojete Calor'. Es un regalo a fondo perdido.

- ¿Cuál ha sido su personaje favorito?

- Hay una película a la que estoy unido sentimentalmente de manera especial. Y no me refiero a que sea en la que mejor he estado. 'Balada triste de trompeta' es la primera película en la que tenía un cambio de registro. Estuve desde la primera idea que se le cruzó a Álex de la Iglesia por la cabeza, una de esas 400 que le pasan por minuto, que era un payaso matando a una familia con un pequeño saxofón. Para mí, recién llegado al cine, poder asistir a todo el proceso y evolución de la idea... Fue una gozada y una lección maravillosa.