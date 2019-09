Eramos pocos y parió la abuela! En la noche del domingo se inició una nueva temporada de 'Cuarto milenio' en Cuatro y, ¿a qué no saben a qué se dedicó el programa? Sí, exacto, al caso de las niñas de Alcásser. Parecía que después de tanto tiempo, de 27 años, ya no quedaba nada por decir, pero ahí estaba Iker Jiménez para asegurar que no había nada claro en las conclusiones del caso. Incluso realizó una encuesta vía internet entre sus espectadores a los que les preguntaba qué creían más, la versión oficial o la versión alternativa del caso. Y claro, los espectadores, siempre con ganas de incordiar a la autoridad, votaron masivamente (un 90%) a la versión alternativa. La oficial solo se la creyeron un escaso 10% de la audiencia. Y eso que nunca se explicó qué decía la versión alternativa, salvo, eso sí, que no había mucho misterio.

Lo más interesante del programa estuvo en que por primera vez se hizo en directo. De hecho el programa se ha empezado a llamar 'Cuarto milenio live', por si alguien aún no se había enterado. Lo más interesante de hacer en directo un programa de estas características es que no se puede suprimir algo no previsto. Imagínense que de repente, una de las tazas de agua que los invitados tienen sobre la mesa se empiezan a mover sola, que uno de los libros de la mesa saliese disparado por los aires, que en el plató del programa se materializase un ectoplasma, o mejor aún, que Carmen Portel fuese abducida por extraterrestres. ¡Vaya yuyu! No se podría suprimir y eso dispararía la audiencia, y no el desenterrar a las pobres niñas de Alcásser.

Parece ser que el programa 'live' va a permanecer toda la temporada, así que no desesperen, que tiempo queda para poder asistir en vivo a algún fenómeno paranormal, para pasmo de Iker Jiménez y Carmen Portel. Iker aseguró que a partir de ahora va a existir una interacción total entre el equipo del programa y los espectadores. Perfecto, pero estos, vistos los resultados de la encuesta de este domingo, seguramente no esperan algo tan mundano. ¿Por qué no la interacción entre el equipo del programa y las fuerzas del más allá, cuanto más oscuras, mejor? Eso sí que sería auténticamente 'live'.