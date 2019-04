Las lecciones de Shonda Rhimes

El último capítulo emitido en Fox Life de 'Anatomía de Grey' (sí, sigo viéndola) es uno de esos que se salen de lo habitual, que suelen ser un rollazo y en el que algún protagonista también sale del hospital. En este caso, Jo (Camilla Luddington), que va a buscar a su madre biológica. Y es Michelle Forbes, la gran sorpresa del episodio (ha sido muchos personajes, pero, sobre todo, la malísima almirante Helena Cain de 'Battlestar Galactica'). Su historia se resume en que un profesor la violó y ella, tras parir, abandonó a Jo en un parque de bomberos. Violación que, por supuesto, no denunció. Eso lo recuerda Jo en el Grey Sloane mientras atiende a una mujer que ha sido violada pero no quiere denunciar. Al principio, no quiere ni que le tomen muestras para el kit de violación (menuda parafernalia y protocolo de consentimiento). Que salía de un bar, que quién la va a creer. El capítulo es bastante vulgar en el sentido de que todo es bastante obvio, aunque, vale, no lo sea para todo el mundo. Su aire didáctico tira a plano y sentimental.

Llevamos unos meses escuchando en documentales a víctimas de violación y de abusos. En 'Lorena', en 'Abducted in plain sight' o en 'Leaving Neverland'. Escuchando a víctimas y sus razones. Pero también viendo en tiempo real otros casos y las consecuencias de las denuncias. Christine Blasey Ford, la mujer que acusó al juez Kavanaugh de abuso sexual, sigue recibiendo amenazas de muerte y no ha vuelto a trabajar (daba clases en la Universidad de Palo Alto y era profesora invitada en Stanford). Mientras, Kavanaugh ascendía al Tribunal Supremo. Mucho #MeToo pero no se ven muchas diferencias entre el 2018 de Blasey Ford y el 1991 de Anita Hill. Y viniéndonos a España, tenemos un asunto menos simbólico pero todavía más grave, el de las temporeras marroquíes que acusaron a su jefe de acoso sexual y laboral. Como recompensa, sus familias las repudiaron. «Mi familia no me cree, cree que soy una prostituta», decía una. El episodio 19 de la temporada 15 de 'Anatomía de Grey' es tontamente aleccionador. Lo terrible es que quizá sea necesario.