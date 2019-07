LAZOS DE HORCHATA

Hay cosas que es mejor no tocar. Sobre todo, si funcionan bien. Pues en televisión hacen justo, justo, lo contrario. A veces los creadores se ven sorprendidos con éxitos inesperados y, con el supuesto respaldo de la audiencia, aprovechan el tirón para estirar al máximo el producto. Aunque no dé de sí. El otro extremo es, ante un bombazo inesperado, cambiar el formato sustancialmente para colárselo al espectador con calzador. Quiera este o no. Y así decae la frescura original y se confunde a la clientela con algo distinto a lo que esperaba.

Es lo que ha propiciado TVE con su segunda temporada de 'Lazos de sangre'. El verano pasado fue una sorpresa, muy grata, la lúcida propuesta de bucear en el archivo para urdir una serie de historias sobre las mejores sagas del corazón patrio. De las buenas. Las que dan juego de verdad, de las que aún mana sangre fresca: los Rivera Ordóñez, la familia Alba, los Iglesias... Con una cuidada producción, el programa ahondaba en el pasado de las familias más insignes del papel cuché nacional para sacar a relucir o más bien recordar, porque no se revelaba ningún secreto, sus mejores trapos sucios (y también los limpios).

Tres entregas lleva este verano y las tres, casi nada que ver con lo del año pasado. En cuanto copa la pantalla el testimonio directo de los protagonistas, el tono se suaviza automáticamente, como una sutil forma de autocensura. Carmen Cervera o Borja Thyssen en la primera entrega, Cayetano Martínez de Irujo o su hermana Eugenia en la segunda, Ana Obregón en la tercera. Mucha retórica, muchas sonrisas, pero poca chicha.

A diferencia de Inés Ballester, que conducía en el 2018 el análisis en 'Amigas y conocidas', da la sensación de que la condición de amigo de los protagonistas de la que presume Boris Izaguirre, presentador del ¿debate? posterior, deslavaza mucho el contenido del programa. Y lo endulza.

Ese tono más almibarado provoca que el espectador crea que más que desentrañando lazos de sangre esté degustando inofensivos lazos de horchata. Una lástima.