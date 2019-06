¿MÁS LARGAS, MÁS VISTAS?

Telecinco es de esas cadenas que no solo se conforma con ganar sino que además ha de aplastar al rival, por ello no es extraño que en muchas ocasiones mueva de día espacios consolidados únicamente con el fin de hacer daño a los productos de la competencia. Ese ánimo se deja ver en otros ámbitos. No desaprovecha momento para sacar músculo y lanzar pullas.

El pasado jueves, por ejemplo, la cadena de Mediaset se felicitaba a través de las redes sociales por los buenos datos obtenidos el día de antes con 'Señoras del (h)AMPA', que con más de tres millones de espectadores se convirtió en lo más visto del día y en el mejor estreno de ficción de la temporada en este canal. No contenta Telecinco con haber retenido al público que habitualmente convocaba los miércoles con 'La que se avecina' y superar por mucho a 'La Voz Senior' de Antena 3, decidió enviar un recadito a esta última. «+ largas, + vistas», decía la emisora en referencia al éxito de su nuevo título.

¿A qué venía ese comentario? Muy sencillo. Antena 3 ha reducido esta temporada la duración de los capítulos de sus series para adaptarse a los estándares habituales en otros países. Esta estrategia la presentó con '45 revoluciones' y la continuó con la última temporada de 'Allí abajo'. Se da la circunstancia de que la primera ha sido el mayor fracaso de una serie en la historia de las televisiones privadas y de que la segunda ha pasado con más pena que gloria. Por ello Telecinco, que sigue produciendo episodios larguísimos, quiso restregarle sus cifras de audiencia.

Ahora bien, no está demostrado que el fracaso de las dos apuestas de Antena 3 se debiera a esa razón ni que el buen resultado de la de Mediaset tenga que ver con su metraje. Es más, esta última -que es ingeniosa y atrevida- ganaría si fuese más breve y los guionistas no tuvieran que estirar las tramas. Y ojo con cantar victoria demasiado pronto, que las 'Señoras' perdieron en su segunda emisión más de 800.000 espectadores. Se olvida además Telecinco de que su fallida 'Brigada Costa del Sol' también cuenta con capítulos de 70 minutos. Conviene no mezclar churras con merinas. Ni dar tanta importancia a la longitud.