'JUEGO DE TRONOS' Y LOS ESPOILERS

Desde hace tres semanas todos los lunes la Humanidad se divide entre los que han visto el episodio nuevo de 'Juego de Tronos' y los que no. Luego están los que todavía no saben ni qué es la Boda Roja, pero esos ahora mismo no nos interesan. Not today. No haberse puesto al día de lo que ocurre en la superproducción de HBO es un deporte de alto riesgo. Los espoilers vuelan por donde menos lo esperas (en las webs, en las charlas de la barra del bar, en los corrillos del trabajo) y en un descuido es probable que acabes enterándote de cuántos han muerto o quién ha ganado tal batalla.

Llegados a este punto, conviene establecer un plazo de cortesía respecto a los espoilers. Y hagámoslo de una vez por todas para que los seriéfilos podamos vivir tranquilos. ¿Cuánto tiempo se le ha de respetar a quien no haya visto una serie? ¿Hemos de tener cuidado con no revelar lo que le sucede al patriarca de los Stark si alguien a estas alturas no lo sabe? Quizás tras ocho años es que no le interesa demasiado y no le importe conocer su fatal desenlace.

Es indiscutible el revuelo que genera la última temporada de 'Juego de Tronos'. En el caso de que en una sala coincidan personas que no hayan visto el episodio con otras que sí lo han hecho, ¿quién tiene prioridad para sentirse a gusto, los que quieren discutirlo todo o los que piden silencio hasta que ellos lo hayan consumido? La tendencia general se suele inclinar por los últimos, pero ha llegado un momento de hacer una excepción, de sentar un precedente. Lo de 'Juego de Tronos' este año es un espectáculo sin igual, un acontecimiento único. ¿A quién se le ocurriría llegar a su oficina y pedir a sus compañeros que no comenten nada del partido de anoche porque no lo ha disfrutado aún? ¿Alguien protestaría porque en las webs se indica el resultado sin tener en cuenta que tal vez hay espectadores que aún no lo han visto? Pues con lo de esta serie empieza a ser igual. Esto es otra liga. O estás dentro o fuera. O lo ves cuando toca o no te quejes. O ganas o mueres.