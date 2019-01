LAS JIMÉNEZ Y POCO MÁS

Como productor, a José Frade lo prefiero en 'El Cid cabreador', 'Juana la loca, de vez en cuando' o 'Cristóbal Colón, de oficio descubridor'. ¿Pero 'Hospital Valle Norte? Mira, para medio pelo, ninguno. La pretensión de renovar la ficción médica en la televisión española les ha quedado un poco grande. La serie está llena de tramas previsibles y clichés (¿el ascensor parado con los protagonistas dentro? ¿La cirujana brillante que ha abandonado el quirófano? ¿El bar de después del trabajo?).

Constantino Frade, productor ejecutivo, cree que los diferencia la pequeña película en el arranque, donde se muestra al paciente. Hombre, eso se hacía en 'House' y en 'A dos metros bajo tierra' (aquí se mostraba al muerto). Con aspecto cinematográfico, a veces parece 'Allí abajo', a veces 'Centro médico', eso medio real medio ficticio de las tardes en La 1. Con más dinero y con mucho grafismo. Con el despertador, el contenido de los móviles, las listas de música o las búsquedas de Google en la pantalla del televisor. También la información sobre los médicos en una especie de ficha. Hay un tono entre lo cómico y lo dramático que no termina de funcionar. Y mejores actrices que actores. Lástima que Lucía Jiménez sólo asomara la patita, pero ahí están Alexandra Jiménez y la adorable Teresa Hurtado de Ory.

Más allá de la verosimilitud de los procedimientos médicos (las continuas desfibrilaciones a 500 julios, rebanar un hígado como si fuera una barra de pan, pretender que las enfermeras llamen a los juzgados, que el médico del departamento de traumatología haga de todo menos traumatología, que no haya auxiliares...), está la credibilidad de la ficción. A ver, 'Vis a vis' no es verosímil (aquí no tenemos prisiones privadas ni uniformes) pero es creíble en su disparate. Aquí lo único que crees es que estás viendo una serie de hace muchos años, pese a los gráficos. Pero, vaya, si a la gente le gustaba 'Hospital Central' también le puede gustar esta (que, de momento, no: 9,5% y 1.552.000). Aunque lo más increíble es que Ramón Langa cada vez parezca más un tercer hermano Calatrava.