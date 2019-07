Jesús Vázquez, de cupido Un momento de 'Me quedo contigo'. / Telecinco Telecinco ya tiene grabado 'Me quedo contigo', un nuevo programa de citas para este verano JULIÁN ALÍA Viernes, 12 julio 2019, 19:35

Siguen proliferando los programas de citas para encontrar pareja en televisión. Telecinco ha terminado de grabar esta semana 'Me quedo contigo', un nuevo 'dating show' presentado por Jesús Vázquez. Se trata de la adaptación del formato de éxito internacional 'Take me out', que inicialmente estaba pensado para Cuatro, pero que al final verá la luz en el 'prime time' de la principal cadena de Mediaset muy pronto.

«Es la revolución en los programas de citas», comentaba Vázquez en el plató de Mediaset, situado en Villaviciosa de Odón, el mismo que hace unos meses sirvió para las entregas de 'Got Talent'. Allí, el presentador gallego también aclaraba que en esta versión del formato, y por primera vez, «son las madres las que tienen que pensar si el soltero les gusta a sus hijas», algo que le permite «jugar mucho más que en los de otros países».

Cada una de las nuevas entregas de 'Me quedo contigo' está protagonizada por veinte chicas que quieren encontrar pareja. Sin embargo, como adelantaba su conductor, no son ellas las encargadas de decidir, sino sus madres, que tienen que valorar si el candidato merece o no tener una primera cita con sus hijas. Durante el programa, las jóvenes permanecerán en un «pisito» -una habitación acondicionada dentro del propio plató- desde el que podrán ver todo lo que sucede, pero sin la oportunidad de comunicarse con sus progenitoras.

El pretendiente bajará por un ascensor, y a partir de ahí el presentador de Ferrol comenzará a pasearse de atril en atril, como ocurría en el mítico 'Allá tú'. De hecho, esas fueron las «dos palabras mágicas» para convencerle. Los directivos de la cadena querían recuperar el espíritu y las formas del concurso que se emitió en las tardes de Telecinco -y posteriormente en Cuatro-, y eso básicamente le bastó a Jesús Vázquez para dar el sí al proyecto.

Edición VIP

Las madres de las concursantes dispondrán de un pulsador rojo que podrán accionar en caso de que crean que el pretendiente no interesa a sus hijas. Al final, de entre todas las que no hayan pulsado el botón, el soltero tendrá que escoger a dos para conocer a sus hijas y decidir con quién quiere mantener una primera cita.

'Me quedo contigo' es la adaptación española del formato 'Take me out', que ha sido producido en más de treinta países; desde Reino Unido hasta Francia, pasando por Alemania, Italia o los Países Bajos. El protagonismo de las madres no es la única novedad que traerá la versión patria. Mediaset y Fremantle España, la productora, también han añadido un nuevo pulsador, que no aparecerá en las primeras entregas. Con él, las inquilinas del 'pisito' podrán evidenciar ante la audiencia que han tenido un flechazo al aparecer el soltero, pero ni las madres ni el protagonista sabrán quién es la 'enamorada'.

El devenir del formato ha hecho que el pasado jueves se rodasen tres programas especiales. Según Jesús Vázquez, como había madres divorciadas, solteras. y muchas veces pensaban en los candidatos para ellas, han pensado en «hacerlo al revés y que sean las hijas las que elijan». También se contempla una edición VIP, pero todavía se desconocen los posibles participantes.