¿INTERESAN LOS INFORMATIVOS?

Durante años Piqueras ha sido el presentador líder de los informativos en España, aunque nadie lo considerase un referente en esa área, principalmente porque la cadena para la que trabaja hace tiempo que relegó en su programación los espacios dedicados a la actualidad política y social. ¿Cómo puede ser, entonces, que Telecinco consiga que su contenedor de noticias nocturno sea el más visto de la jornada? La respuesta hay que buscarla en el espacio que le antecedía hasta hace unos días, 'Pasapalabra'. La notable audiencia del concurso provocaba un arrastre posterior que beneficiaba a Piqueras.

No es algo que solo suceda en esta franja. A mediodía la que gana es Antena 3. Para entenderlo hay que fijarse en el formato que precede a su noticiero, la imbatible 'ruleta de la suerte'. Jorge Fernández reparte alegrías antes de comer y le deja un buen colchón a Sandra Golpe. El fin de semana, sin embargo, cambian las tornas y el liderazgo del mediodía se lo lleva Telecinco. ¿Por qué los espectadores varían sus preferencias el sábado y domingo? Esos días no hay ruleta y el espacio que mejor rinde al final de la mañana es 'Socialité'. Estas circunstancias explican también por qué TVE se ha de conformar con la tercera plaza en este terreno (en septiembre obtuvo un 12% frente al 15,5 y el 14,2% firmado por sus competidores). ¿Son peores los telediarios del ente público? No, simplemente es que no tienen teloneros competitivos.

Esta circunstancia debería hacer reflexionar a las cadenas sobre el interés que despiertan sus informativos. El público se queda a verlos, no acude a verlos. Y eso es un problema. Lo cierto es que es un tipo de espacio que ha variado poco en su concepción (sí en sus contenidos, volcados especialmente en los sucesos). Pero los tiempos son otros. Antes el público se asomaba al Telediario sin saber lo que había ocurrido en las horas anteriores. Ahora estamos bombardeados de información, por lo que es raro que alguien acuda virgen a esta cita informativa. Tal vez se imponga repensar el modelo para conseguir de nuevo que estos formatos atraigan por ellos mismos sin necesidad de buenos compañeros de viaje.