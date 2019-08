Se acaba agosto, que no el verano, y en la televisión todo vuelve a la normalidad. ¡Que cansino, sobre todo cuando la normalidad es la que es! Vuelven los viejos programas y parece que ya se ha acabado con tanta reemisión, por lo menos hasta el agosto del año que viene. Sí, es verdad, no todos los programas se han ido en agosto. Algunos han aguantado el tipo como han podido, a base de suplentes y de recurrir a la segunda línea de presentadores. Pero la normalidad incluye también idas y venidas.

Uno de los que ha aguantado el tipo todo el verano, y siempre en directo, ha sido 'Zapeando', en las sobremesas de La Sexta. El programa se ha convertido en una versión, si no mejorada, si actualizada, de aquel mítico 'Sé lo que hicisteis' que tantas alegrías (y disgustos) le dio a la cadena. Un programa de 'zapping' con mucho humor en el que se trata ya no solo lo que dicen y hacen los otros sino también los propios espectadores a través de los vídeos grabados con sus móviles, que cuelgan en internet. En lo referente a la televisión se recoge lo que hacen los demás, con humor y con cariño, y las autopromociones propias. No todos los demás, porque desde aquellos tiempos en que Ángel Martín y Patricia Conde se iban a protestar a las puertas de Mediaset, la cadena de Vasile, con toda su prepotencia y sin el menor humor, les demandó y prohibió que se hablase de sus programas. Ahora, lo que se emite por Mediaset solo se puede recoger por la radio.

Lo cierto es que 'Zapeando' ahí sigue. Su presentador, Frank Blanco se fue de vacaciones pero ha vuelto a colocarse ante las cámaras... hasta hoy. Porque el lunes, con el inicio de temporada, todo cambia. La Sexta lleva días anunciando que Dani Mateo será el nuevo presentador. No es que Mateo vaya a dejar 'El intermedio' o su programa de radio. Como un supermán, él puede con todo. También dos de las colaboradoras que integran 'Zapeando' se despiden. Es el caso de Chenoa y Ana Morgade, que se suman a la salida de Blanco. El título permanece, pero todo hace pensar que va a ser un nuevo 'Zapeando'. Como siempre, hay que permanecer atentos a la pantalla.