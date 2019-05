EN HORARIO ESTELAR

Televisión Española emitió anoche 'Duplicity', un 'thriller' con Julia Roberts que arrancó a las once menos cuarto de la noche y concluyó casi a la una. En Telecinco, los capítulos de 'La que se avecina' se prolongaron hasta las tres menos veinte de la madrugada. La cadena pública que pagamos entre todos comparte con sus competidoras privadas el 'prime time' más tardío de Europa. 'TVemos', un deleznable programa de vídeos graciosos, ocupa casi dos horas de la parrilla diaria con el único objetivo de que el espacio estelar empiece lo más tarde posible. Se diría que los españoles no tienen que madrugar, a diferencia de sus vecinos europeos, que se sientan ante la tele a horas en la que nosotros todavía estamos por los bares: en Francia, el 'prime time' se sitúa a las siete de la tarde; en Alemania a las ocho; y en Portugal media hora más tarde.

La gran paradoja es que retrasar el horario de máxima audiencia perjudica el consumo de televisión lineal, como demuestra el primer informe del Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA). Y no solo eso. Las plataformas de contenido audiovisual bajo demanda, como Netflix y HBO, se han visto impulsadas gracias a esta medida. Estos espectadores ya no quieren esperar hasta las once de la noche para ver algo y organizan libremente sus tiempos de consumo. Ven una hora menos de televisión tradicional en una tendencia que se acrecienta cuanto más jóvenes son.

Si en 1994 la hora estelar en televisión eran las diez menos cuarto, en la actualidad se sitúa en las once menos diez. Ello ha provocado que los 'programas comodín' o 'access', que se concibieron en su inicio como una sala de espera, sean ahora los que disfruten de los picos de consumo más altos. Así, el 50% de los minutos más vistos en la temporada 2018/2019 los acapara 'Pasapalabra', en Telecinco, seguido de 'El Hormiguero', en Antena 3. Toda esta revolución en el consumo televisivo no afecta a los mayores de 64 años, que pasan ante el televisor seis increíbles horas diarias, un récord histórico desde que existen mediciones.