Harry Potter se mete a ángel Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, el ángel y su jefe Dios, en la serie 'Miracle Workers'. :: Tnt 'Miracle Workers', una comedia con Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, se estrena mañana en TNT. El mago es ahora un empleado de Dios que trata de evitar el Apocalipsis. «Me imagino un cielo terrenal» MARÍA ESTÉVEZ Jueves, 28 marzo 2019, 00:02

La estrella de 'Harry Potter', Daniel Radcliffe, cumple 30 años en julio y, para celebrarlo, se estrena en una comedia de televisión. Mañana (22 horas) llega a España 'Miracle Workers' de la mano del canal de pago TNT, una serie de siete episodios donde Radcliffe interpreta a un ángel con un plan para salvar a la Humanidad de un Dios alcohólico y deprimido (Steve Buscemi) decidido a destruirla. En la serie, el cielo se parece a una oficina cotidiana, en la que Dios es el jefe y Radcliffe el ángel acólito. Basada en 'What in God's Name', del humorista Simon Rich, el guionista más joven de 'Saturday Night Live', el ángel Radcliffe y su intrépida compañera (Geraldine Viswanathan) intentarán evitar el Apocalipsis con un reto: enamorar a dos humanos antes de 14 días. El actor británico deja atrás al mago que lo elevó al éxito para dar la bienvenida al ángel con el que espera mantenerse en el cielo de Hollywood.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer esta serie de televisión? -Mi novia me regaló el libro hace años, así que tengo que darle las gracias por introducir a Simon Rich en mi vida. Leí su libro y me encantó. Después tuve la oportunidad de conocer a Simon y le comenté que si alguna vez quería llevar su obra al cine que me llamara. Un día me contactó y me dijo que estaba pensando en adaptar esta novela para la televisión porque quería hacer una antología donde pudiéramos interpretar distintos personajes. Soy un gran admirador de Simon, y aunque me hubiera ofrecido hacer un programa de radio lo habría hecho. - ¿Es capaz de criticar su propia interpretación en la serie?-Para nada soy capaz de criticarme, pero he aprendido a controlarme. No es nada fácil disfrutar con el trabajo cuando tienes que mirarte constantemente y corregir sobre la marcha, pero tenía a Steve (Buscemi) a mi lado y esa era mi garantía. - ¿Cuál es el mensaje de la serie? - Para la mayoría de las personas la vida es un asco. Nosotros explicamos que es mejor vivirla que no haber existido, porque ninguno de nosotros ha elegido nacer. Tengo la sensación que brinda comodidad al publico, reconozco su carácter existencialista pero es una serie con mucho humor. La filosofía queda aparcada para quien quiera verla solo para divertirse - ¿Qué es el cielo para usted? - Lo más cercano que imagino es un cielo terrenal. No nos enfrentamos a la idea del cielo desde un punto de vista religioso, la serie no trata de eso. Hemos formulado un Dios desilusionado con su propia creación. - ¿Tiene usted algo de ángel? - Como mi personaje, soy una persona muy dedicada, orgulloso de su trabajo. Evito el fracaso tanto como puedo y, debo reconocerlo, soy bastante ambicioso. Yo también soy cauto y tengo esa energía nerviosa que refleja inseguridad. -¿Por qué cree que es necesaria esta serie?

-Es importante reírse de uno mismo, entender que todos estamos en el mismo barco y que una pequeña contribución al mundo puede hacer una gran diferencia.

Posición privilegiada

- Usted está en una posición única, como resultado de su éxito infantil, y puede elegir cada personaje que interpreta. ¿Qué busca cuando le ofrecen un proyecto? -Nada en particular. Me involucro en proyectos que despiertan mi curiosidad. Estoy en una posición muy privilegiada porque puedo interpretar lo que me gusta, en aquellas producciones que me motivan. Quiero seguirme probando, arriesgándome con cada personaje y saltar de un proyecto a otro, buscando siempre que sean diferentes. Respondo a la buena escritura. Me gusta involucrarme en historias como 'Miracle Workers' que me brinda la oportunidad de ser original.

- Con todo lo que ha logrado se ha convertido en una inspiración para muchos, pero ¿dónde encuentra su propia inspiración? -Lograr ser parte de contar historias originales es algo realmente especial. No quiero pecar de pretencioso ni por un segundo, pero una de las cosas que nos hace humanos es nuestra capacidad para contar historias y relacionar situaciones de nuestras propias vidas con los personajes de las series o de las películas. Yo me inspiro mucho en los podcasts que escucho y veo muchos documentales. Los podcasts me han abierto la puerta a un nuevo mundo porque la historia y el aprendizaje de primera mano, contadas por personas increíbles, contribuyen a abrir mi mente.