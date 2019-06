«Me gustan los temas con 'malos'» Alejandra Andrade, presentadora de 'Fuera de cobertura'. :: cuatro La periodista de investigación Alejandra Andrade vuelve hoy a Cuatro con la nueva temporada de 'Fuera de cobertura' JULIÁN ALÍA Miércoles, 12 junio 2019, 00:00

Alejandra Andrade (Madrid, 39 años) regresa esta noche (22.45 horas) a Cuatro con una nueva temporada del programa de investigación 'Fuera de cobertura'. - ¿Con qué arranca esta nueva temporada? - Es un tema de narcotráfico que me ha gustado mucho hacer. Creo que es diferente a otros que hemos hechos anteriormente, como el de Galicia o el Estrecho. Llevaba detrás de él mucho tiempo, pero al final hemos conseguido llegar a los jefes de las organizaciones; no tanto a los que se dedican al menudeo, sino a los que están en sus mansiones de la Costa del Sol manejando el cotarro. La Costa del Sol está viviendo un momento muy complicado, con muchísima violencia. Ha habido ajustes de cuentas a plena luz del día en terrazas de Torremolinos, mataron a un narco a la salida de la comunión de su hijo, han puesto bombas como aviso... - ¿Cómo vive ponerse cara a cara con estos individuos? - Como periodista, me gustan los temas con 'malos'. Son gente con la que llevo trabajando mucho tiempo, porque estas entrevistas no te las dan de un día para otro. Pero yo lo llevo bien. Me parece un reto y un lujo para un periodista poder enfrentarte a una persona que ha matado o que dirige una organización de narcotráfico. - ¿Por qué cree que acaban accediendo a concederlas?

- Creo que es por la confianza que les damos. Esta gente no tiene ninguna necesidad de ponerse delante de una cámara a contar nada, pero al final tú les das confianza, porque eres un programa serio que no cae en el sensacionalismo, que no miente ni exagera, sino que cuenta lo que ellos van a decir. También les damos la tranquilidad de que se van a respetar los acuerdos a los que hemos llegado: que no se les va a reconocer, que no vamos a decir dónde estamos porque viven en mansiones... Al final, es mucho pico y pala, pico y pala hasta que consigues las entrevistas. - También entrevista a una mujer... - Normalmente, en los grupos de los narcos siempre hay mujeres trabajando, pero un poco en mandos intermedios, y hemos conocido a una que es jefa, que tiene una organización. Es bastante raro y llama mucho la atención. También me han impresionado los nuevos narcos, que al final son chavales jóvenes que están preparadísimos, y que son hijos de otros narcos. Van a colegios privados, han estudiado fuera de España o con los hijos de los abogados, de los fiscales... Son niños pijos: gente que ha estudiado, que sabe de finanzas, de negocios y de idiomas, y que está empezando a trabajar ahora.

- ¿Cuáles son sus temas preferidos? - La denuncia social es lo que más me gusta, pero también me produce muchísima curiosidad todo lo relacionado con los bajos fondos. A mí todo lo que está en el lado del mal me llama mucho la atención. - ¿Cuándo le empezó a interesar este tipo de periodismo? - Yo entré de becaria, y ya me dieron una cámara oculta. Si me dicen: 'Esto no se puede', pues

ahí que voy. Es muy difícil cambiar las cosas, pero que al

menos la gente sepa que estas cosas existen. ¿Cómo es posible que nuestros médicos se tengan que ir fuera por culpa de los recortes de la sanidad? Tienen su puesto en España, pero como el sueldo es una mierda, se piran a Irlanda e Inglaterra a trabajar por horas, y en una semana ganan lo que aquí en un mes. Es importante sacar esto a la luz. Con tanto lío político, hay temas que no salen en la tele o no son portada, pero que realmente tendrían que estar en la primera página de un periódico.