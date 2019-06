«Me hubiera gustado ser uno de los motoristas de 'Hijos de la anarquía'» El actor Nacho Fresneda. :: R. C. Tiene pendiente para ver 'Los Soprano'. De niño le engancharon 'Corrupción en Miami' y 'El pájaro espino'. Reivindica 'Mujeres', de Félix Sabroso y Dunia Ayaso MIKEL LABASTIDA Domingo, 30 junio 2019, 00:43

«Veo las series con Shazam, que siempre se aprende muchísimo»

Su personaje de Alonso de Entrerríos en 'El Ministerio del Tiempo' es uno de los más queridos de la pequeña pantalla. El actor Nacho Fresneda ha pasado por otros títulos de éxito en la televisión ('Hospital Central', 'Víctor Ros') y en el cine ('El reino'). Le convocamos a esta sala de interrogatorios para desvelar sus gustos en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto. ¿Se declara culpable o inocente?

-Culpable cien por cien.

-¿Y se sabe administrar la adicción o va de atracón en atracón?

-No, para mí lo de los 50 minutos es ideal. En el siguiente capítulo ya flojeo y me duermo. Y hago otro tipo de cosas además de ver series.

-Lo suponía. ¿Espera a que esté la temporada completa de una serie para verla?

-No, qué va. Con varias voy a la semana, como con 'Billions' o 'Ray Donovan'.

-¿Su último hallazgo?

-Las dos temporadas de 'Tin Star' me han sorprendido muchísimo. Empecé a verla por los actores y me atrapó. Y hay un giro en la segunda temporada que me parece excepcional. La he alternado con 'Bad Blood', en la que el protagonista hace un personaje increíble sobre el narcotráfico en Canadá.

-¿Tiene alguna sintonía de cabecera?

-Me gustaba mucho la de 'Hijos de la anarquía'. Más que las sintonías, me flipa en las series cómo utilizan la música a nivel narrativo. Yo veo las series con Shazam -la aplicación para reconocer canciones-, que siempre se aprende muchísimo. Por ejemplo en el último que vi de 'Ray Donovan', el protagonista tenía que cantar en un karaoke y utilizaban un tema estupendo de Bob Seger. En 'Fargo' o 'Breaking Bad' también hay muy buenas canciones. En eso también se nota el presupuesto de las producciones americanas, porque en España nos encantaría usar algunas más, pero cuestan mucho dinero.

-Confiese sin rubor qué título multipremiado no ha visto aún.

-Me lo tomo con calma. No he visto 'Los Soprano', por ejemplo. Y tampoco 'Perdidos', y además es que me da un poco igual. Y luego 'Juego de Tronos' nunca me enganchó.

-Ni 'Perdidos' ni 'Juego de Tronos'... Entonces, ¿qué final le decepcionó a usted?

-De eso no tengo... Te lo cambio por un final de serie memorable.

-Adelante.

-El de una serie que pasó bastante inadvertida y a mí me encantó. La ponían en La 2, 'Mujeres', de Dunia Ayaso y Félix Sabroso. Es de lo mejor que se ha hecho en TVE. Termina con un plano secuencia mientras graba un concierto. De repente, la cámara se va abriendo y se descubre que es un plató, se ven las bambalinas y los técnicos. Además ahí tuvo uno de sus primeros papeles la gran Carmen Ruiz, que la estoy ahora disfrutando en una serie que ruedo para Telecinco que se llama 'Madres'.

Una «locura» secreta

-Y estará en lo próximo de 'El Ministerio del Tiempo', ¿no?

-Espero. Tengo puesta una velita para que Olivares me necesite.

-Tendrá que hacer hueco en su agenda.

-Antes, este verano, me voy dos meses y medio fuera de España a rodar otra serie. Es una locura absoluta de la que no te puedo contar más.

-Volvamos a las decepciones. ¿De verdad ninguna serie ha defraudado sus expectativas?

-Tengo mucha suerte, no me suele pasar. Me recomiendan bien. Uno de los que más lo hace es Marc Vigil, uno de los directores de 'El Ministerio...', que devora series. Y Olivares también. Bueno, tal vez 'Borgen'. Cuando vi que un primer ministro dimitía porque su esposa había gastado 70 o 80 euros me dio la risa. Con esa premisa, y comparando con nuestros políticos que nunca dimiten, no pude seguir.

-Entonces, ¿qué series regalaría a nuestros responsables políticos?

-Aquí voy a barrer para casa y les recomiendo que vean 'El reino', que es una película española sin siglas que seguro les interesa. Que no se preocupen, que no va sobre la Guerra Civil...

-¿Dónde le gustaría hacer un cameo?

-Voy a decirte una serie que ya no se emite, 'Hijos de la anarquía'. Me hubiera encantado ser uno de los motoristas. Solamente por ir a la cola de la formación.

-Y de niño, ¿a qué estaba enganchado?

-En mi barrio triunfó 'Corrupción en Miami'. En las noches más tórridas quedábamos después de ver el capítulo para comentarlo y jugar a fútbol. Y luego 'El pájaro espino'.

-Vaya, no se le despertó la vocación ahí...

-No. De chiquillo lo que me gustaba mucho eran los 'Estudio 1', que me dejaban embobado aunque no entendía un carajo.

-Escoja su malo favorito de todos los tiempos.

-El padre de Ray Donovan. No se puede serlo más... Y Heisenberg en 'Breaking Bad'. Lo que le hace a la pobre novia de Jesse me sobrecogió. Ese tipo de personajes me revuelven.

-¿Qué pasa en las series que luego nunca ocurre en la vida real?

-Por ejemplo, un personaje para quedar con un tipo al que le debe dar algo súper importante le dice una sola vez una dirección. Y ni se lo apuntan, pero llegan puntuales y sin problema. En la vida real, para quedar con un colega tienes que repetir las cosas cien veces.