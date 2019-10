No me da la vida pero, sobre todo, la cabeza. Para las series, digo. Y eso que nunca me he tenido por lela (ya saben, aquello del egocentrismo del periodista), pero últimamente le estoy dando una vuelta. Porque con tanta serie, yo no doy abasto. Y no sólo por tiempo, que también. Sino porque me resulta casi inasumible seguir las tramas de la veintena de series que tengo en cartera. Y eso que no soy de las que aguantan cada semana hasta que llega la dosis. Yo no puedo. Prefiero esperar hasta que se complete la temporada y seguirlos a mi aire, como yo marque.

Esta forma de visionar series tiene la desventaja de que te hagan un 'spoiler' cuando menos te lo esperas. Con ese riesgo cuento. Pero tiene sus ventajas: por ejemplo, en la época de barbecho creativo de series (que siempre hay) tú cuentas con un buen 'stock' de series para elegir qué ver y no lo que echen, que a veces da pavor.

El caso es que cuesta horrores estar al día. Recordar qué le sucedía a un determinado personaje en la última temporada es un ejercicio memorístico de primer orden, sólo alcanzable por mentes privilegiadas (al menos, más que la mía), así que yo ando buscando soluciones. Y no hay ninguna que me convenza. La alternativa es no enterarse de prácticamente nada durante la primera tanda de capítulos. Hasta que una empieza a hilar («¡Ah, sí!, «y este se había liado con la otra», «y aquel había asesinado al vecino», y...) y casi, casi llega de sopetón el final de la temporada. Y vuelta a empezar.

Hace un tiempo me puse manos a la obra (o a la tecla) y me lancé a escribir pequeñas sinopsis de consumo interno, en las que reseñaba 'grosso modo' lo más significativo de la temporada. Así, cuando tocaba la siguiente, tan sólo tenía que echar un vistazo a lo escrito. Y listo. Pero me costaba demasiado. Y lo dejé. Por eso, no sería una mala idea que se ofreciera un pequeño resumen con lo acontecido en una serie a modo de guía. Una especie de «Anteriormente en...», pero que alcance más que el capítulo precedente. Para no hacer desesperar a los cortos de memoria.