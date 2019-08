UN FUTURO MUY REAL

Estos días en los que Donald Trump se enfada con el gobierno danés porque no le quieren venden las tierras de Groenlandia y en los que Boris Johnson cierra el Parlamento británico para evitar que la oposición pueda frenar un 'brexit' sin acuerdo a uno le resultan más familiares, si cabe, los capítulos de 'Years and years'. La serie de la BBC, que en España emite la plataforma HBO y que ya está considerada como una de las revelaciones del año, muestra un futuro cercano que da miedo por una sencilla razón: es perfectamente probable.

Esta distopía comienza en 2019 y desfila por la siguiente década de forma vertiginosa (solo en el primer episodio se celebra Nochevieja tres veces). Los años pasan y no aparecen coches voladores, pistolas láser o teletransportes, al contrario, se observa un mundo cercano al actual en el que los políticos populistas y sin escrúpulos ganan elecciones, se muestran las consecuencias del cierre de fronteras y el golpeo de una nueva crisis económica producida por la quiebra bancaria. La melodía les suena, ¿verdad?, pues los guionistas no se cortan en nombrar a Angela Merkel, Xi Jinping o Mike Pence, ni en dar los nombres reales de los partidos políticos británicos -en España aún no se ha atrevido ninguna serie a ello, más allá de algún chiste en 'La que se avecina'-. Todo ello está aderezado además con la evolución de la tecnología que ya existe: la domótica controla la casa, los niños no quitan la vista de los dispositivos electrónicos y algunos humanos llevan implantes para poder comunicarse -todavía en paños menores-.

En el centro de toda esa vorágine se encuentran los miembros de la familia Lyon, personas nada modélicas pero con las que es imposible no empatizar. Los cuatro hermanos protagonistas están cerca de la cincuentena, pero claro, nacieron a finales de los años 80 y todo les sorprende como le ocurre de igual forma al espectador. En especial resulta entrañable la abuela, interpretada por la actriz Anne Reid. Nos ponemos en sus pieles para darnos cuenta de lo torpes que somos en la actualidad. «Echo de menos cuando las noticias eran aburridas, ahora me tengo que tapar la cara para no verlas», dice el mayor de los Lyons.