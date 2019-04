Fran Camacho, 'el millonario' malagueño tras el nuevo anuncio de la Lotería Nacional Actor de 29 años, ya es un conocido en el mundo de la publicidad tras protagonizar también un spot de McDonalds BÁRBARA AMAYA Viernes, 26 abril 2019, 14:18

Lleva una década sobre las tablas de distintos escenarios,, cinco de ellos ejerciendo como actor profesional. Malagueño de 29 años y formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) -donde estudió Antonio Banderas o Fran Perea-, ahora se va a colar en la casa de todos los españoles. Y es que Fran Camacho protagoniza la nueva campaña de publicidad de la Lotería Nacional para el sorteo extraordinario de primavera.

En total tres anuncios para cine y televisión en los que el joven malagueño se mete en la piel de un alérgico al que la lotería hace millonario... y más feliz, aunque no le quita la alergia. Todos los spots se grabaron en un día en una mansión en las afueras de Madrid con todo tipo de lujos, «un rodaje muy intenso y en el que la piscina no estaba todo lo caliente que parecía», destaca entre risas. Disfrutó mucho de la experiencia, aunque Camacho prefiere el mundo del teatro al de la publicidad. Y eso que ya protagonizó el pasado mes de enero un anuncio para McDonalds de la nueva CBO al que sumaba otro de Vodafone. «Todas las experiencias son pequeños pasos en la carrera», asegura.

Actualmente trabaja en la compañía de teatro malagueña Jabetín, dedicada a la producción de espectáculos infantiles, una de sus pasiones junto con el mundo del arbitraje de fútbol (aunque lo tuvo que dejar para dedicarse de lleno a la interpretación).«En el teatro cada día es un paso más y estoy feliz de avanzar en ello», recalca Camacho, que vive a caballo entre Málaga y Madrid. De hecho, nunca falta a su cita con la Semana Santa, ya que es hombre de trono de Fusionadas.

Mientras el anuncio de la lotería toma los medios de comunicación en estos días, Camacho ya se encuentra preparando la película 'El berrido de los silencios', una comedia coral en la que el actor malagueño Jaime Ordoñez salta a la dirección.

Pero su agenda no para de incluir citas. En mayo estrenará en El Corral de Lope de Madrid la obra de teatro 'De camino a las Dionisias', del malagueño Nicolás Colón, una comedia que reivindica la importancia del teatro. «Mi sueño es vivir del teatro; no busco la fama, no pido ser millonario... pero sí vivir de ello«, resalta mientras no paran de llegarle a su móvil comentarios de la nueva campaña de la lotería.