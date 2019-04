Llega la última temporada de 'Veep' en plenas elecciones. Las suyas y las nuestras. Con tanto zopenco en la serie de Iannucci como en nuestra campaña. Eso de Calvo diciendo a las mujeres gitanas «Sois mis primas, lo habéis sido siempre», es muy Selina Meyer arrimándose a la senadora negra para conseguir financiación. No sé si Juan José Cortés será primo de Calvo (es gitano del PP y eso sí que no), pero también es muy 'Veep' no sabiéndose ni el nombre del presidente del Gobierno al que hay que echar: «La calle está diciendo que quiere un cambio, que quiere a Pablo Iglesias... a Pedro Iglesias en la calle». Miro a esta gente con el desprecio de Villanelle en 'Killing Eve'. Ha pasado de tirar el helado de la niña en el primer capítulo a hacer lo que los contrarios a la eutanasia creen que va a pasar si se aprueba: liquidarnos en los hospitales porque sí.

A Lady Di no la liquidaron en el hospital. Según el libro 'Unnatural causes', del médico Richard Sheperd, tenía una herida muy pequeña en el pecho, «pero suponía el rasguño en una vena de uno de sus pulmones». Cuando en el hospital identificaron el problema ya era tarde. Supongo que en ese momento fue cuando se le apareció a Isabel Pantoja. No sé si 'GH Dúo' lo ganará María Jesús Ruiz o Kiko Rivera, pero a este hay que reconocerle el concurso. Y contar esa aparición ha sido de lo más grande (ver a Bárbara Rey contándolo, y riéndose, en un story de Instagram, también).

Creía que lo más cerca que Diana de Gales había estado de Cantora fue cuando visitó la Expo de Sevilla, pero resulta que estuvo en la mismísima finca. Quería despedirse de Pantoja. 31 de agosto de 1997. Una sombra se presentó en su habitación y le movió la mano. Era Lady Di. «Se levantó de madrugada [a saber lo que Kiko entiende por madrugada] y nos dijo '¡poned la tele, corred, poned la tele!'. Salía en las noticias que se había muerto Lady Di». Y explicó: «Ha venido a despedirse de mí porque yo la quiero». Solo espero que empiece eso de 'Sálvame Okupa' y 'Supervivientes', porque la campaña electoral no da tanto de sí, pese a Calvo&Cortés.