FALSA GURÚ

Cuando me dijeron que había 40 minutos de Yolanda Ramos improvisando como Noemí Argüelles, me apeteció verlos mucho más que la película de Jerry Lewis en Auschwitz. Ya saben que 'El día que el payaso lloró (1972)', con un payaso (él) conduciendo a los niños judíos a las cámaras de gas, la podremos ver en 2025, que fue lo que ordenó Lewis, horrorizado con su propia obra («perfecta en su monstruosidad», según el cómico Harry Shearer). Pues si tengo ganas de ver eso, lo que haya sobrado de Yolanda en su cómico papel de 'Paquita Salas', mucho más. Es verdad que ahora mismo estamos con un frívolo subidón de Noemí Argüelles (también de Magüi, de la propia Paquita, de toda la serie). Pero lo de frívolo es un decir porque la carga que tiene esa trama de mujeres interpretando a hombres (Paquita) y de hombres interpretando a una mujer interpretada por un hombre (Echanove) es muy sofisticada. A lo que se añade (pero eso es más sermón) por qué un transexual debe ser interpretado por un actor transexual y no por la pobre Lidi. Que ahí podríamos volver también a temporadas pasadas y al gag recurrente con 'El secreto de Puente Viejo'. Cuando los responsable de la ficción de Antena 3 y Boomerang decían que no podían contratar a uno de los actores a los que Paquita representaba porque estaba «pasadito de pluma». Y Paquita: «Que se le sube mucho de pluma, ¿qué hago, le bajo la pluma? Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. ¿No puede haber maricones en Puente Viejo? ¡El secreto de Puente Viejo! ¡Pues ese es su secreto!».

Vuelvo al tirón de Noemí Argüelles como experta en redes sociales. Los Javis son tan listos que le han montado un canal de Youtube ('En las redes de Noemí'). Bueno, es de Netflix. En el primer vídeo da lecciones: «Retuitéate. Está muy 'endemonizado', pero retuitéate. Créate un personaje». Cuando el otro día en Vox echaron la culpa a su «community manager de verano» por un tuit burranco en el que llamaba «acojonado» y «sinvergüenza» a Rivera, pensé que Noemí Argüelles nunca lo hubiera hecho. Ella sabe de qué va el negocio. No es una falsa gurú.