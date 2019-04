Évole y el Papa

Reconozco que creía que con el Papa Francisco, por más aperturista que sea, sólo tenía en común que los dos usamos el español para comunicarnos. Después de la entrevista con Évole descubrí que no. Que hay más características que nos unen, como que los dos tenemos buen sueño. «Duermo como un tronco», le confesó al periodista. Y me sentí identificado, incluso en lo de que no necesita demasiadas horas pero que las que reposa no se las interrumpe nada ni nadie. En eso somos como dos gotas de agua. Yo siesta no hago, no me da tiempo. Tal vez me deba plantear mis labores periodísticas y pensar en las eclesiásticas como alternativa. Ya veremos si hallo mi vocación a estas alturas. En realidad la entrevista que logró 'Salvados' seguramente permitió a un buen número de espectadores, no fieles, acercarse a la figura del Papa. Incluso reconciliarse. Resultaba imposible no hacerlo cuando respondía con frases lapidarias como «el que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó», «tenemos una historia que a veces avergüenza» o «las grandes dictaduras empezaron con el miedo». Supongo que era lo que pretendía Évole. Durante la charla descubrimos que en realidad la cita se había convocado únicamente para departir sobre migración, aunque lógicamente el presentador aprovechó para conocer su opinión en torno a otros temas. Lo contrario hubiese sido decepcionante. Y no lo fue. Claro que se podría haber ahondado en más asuntos y darle vueltas a algunas respuestas pero con los mimbres que tenía Évole realizó un trabajo correcto. De hecho, aquel periodista incisivo está dando paso en los últimos años a otro más pausado, que se dedica a dejar a hablar y a que el invitado se retrate por sí mismo, para bien o para mal. Es una evolución lógica. El propio programa ha evolucionado. Sólo de esa manera se puede aguantar en la parrilla una década con excelente salud. Comenzó como un espacio gamberro, mutó a otro de investigación y últimamente se ha especializado en conseguir encuentros con invitados que raramente se dejan preguntar, como Maduro, Tita Cervera o el Papa, salvando las distancias entre ellos. 'Salvados' está conectado y comunica, que no es lo mismo, como bien aclaró Francisco. Eso podría haber sido un tuit, pero él no usa redes.