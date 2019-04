'The Fix', el estreno de la semana SUR EN SERIE Una nueva serie inspirada en el caso real de O.J. Simpson, en Movistar MIGUEL ÁNGEL OESTE MÁLAGA Lunes, 15 abril 2019, 00:45

En mayo llega 'The Fix' a Movistar, una nueva serie inspirada en el caso real de O.J. Simpson. Este thriller policíaco está creado por la abogada y escritora Marcia Clark, basándose en su experiencia como fiscal del mediático caso de O. J. Simpson, por el que se hizo famosa. De hecho, la serie guarda muchas similitudes con la realidad. Está protagonizado por Robin Tunney ('El mentalista', 'Ley y orden') y Adewale Akinnuoye-Agbaje ('Perdidos'). 'The Fix' es la historia de un caso que se vuelve personal, casi hasta el punto de que ya no importa la inocencia o culpabilidad, sino ganar o perder.

'The Fix' sigue a Maya Travis, una abogada del distrito de Los Ángeles que sufre una devastadora derrota en un mediático juicio contra un famoso actor acusado de doble homicidio. Con su carrera y su prestigio hechos trizas, decide empezar una nueva vida en Washington. Ocho años después, el crimen se repite y la oficina del fiscal le pide que vuelva a encargarse del caso, esta vez con todo su arsenal preparado, pero también con nuevas incertidumbres. Es hora de hacer justicia.