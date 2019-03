ESTRELLARSE

Si 'Bajo sospecha' era heredera de 'Desaparecida', 'La caza. Monteperdido' es descendiente de ambas. Nada nuevo en la serie que estrenó La 1 el lunes. Tampoco se espera. La ficción televisiva puede ser lo de toda la vida, sin una pizca de vanguardia, y ser buena. Dos niñas desaparecen en un pueblo con montaña. Eso que ahora algunos llaman tontamente «el rural». A los cinco años una aparece tras un accidente. Y ahora hay qué saber qué ha pasado, dónde han estado o si la otra está viva. 70 minutos siguen siendo un disparate, pero la serie entretiene. Pese a Francis Lorenzo, le fue bastante bien. 15,2% de cuota de pantalla, el mejor estreno de ficción en La 1 desde 'Estoy vivo'. Lo sorprendente es que '45 revoluciones' se hundiera todavía más en su segunda entrega (7,1% de cuota frente al 10,1% del estreno). Hoy en la televisión generalista se salvan pocas series, pero ese dato es terrible.

Parece que a Bambú le va mal cuando innova ('Fariña' no es innovación, es calidad). Y con todos sus defectos y licencias, '45 revoluciones' es novedosa. La industria musical es un entorno nuevo en nuestra ficción. Pero igual que 'Desaparecida' no tuvo el reconocimiento que merecía, doce años después '45 revoluciones' se ha estrellado.

Pablo Iglesias no innova. Hace lo mismo que Vox y Trump: atacar a la prensa. Ya avisó el sábado. El lunes, entrevista en Telecinco. Como ahora va de caballero sin espada contra esos poderosos en los que nadie había reparado, Iglesias se metió con Berlusconi en la cara de Piqueras. «Yo estoy encantado de estar en esta casa... Pero eso no me impide decir que el propietario de esta casa, la familia Berlusconi... Primero, como español, que un medio de comunicación de mi país sea propiedad de un italiano, me gusta regular. Y que sea un tipo que estuvo en orgías con menores de edad, me revuelve el estomago». Y Piqueras: «...Tampoco a los periodistas nos gusta que desde la política se nos diga lo que tenemos que hacer. También hay mucha presión desde la política». Habrá que esperar al 'share' que se dé el próximo 28 de abril. A ver quién se estrella.