El Hombre de Negro ahora es El Hombre de Blanco, las galerías 'Velvet' cierran sus puertas esta temporada y RTVE quiere sacar los servicios informativos de su sede en Torrespaña -el mítico pirulí madrileño- para trasladarlos a Prado del Rey. El verano es una época de cambios para la pequeña pantalla, de estrenos que llegan y series que se marchan. Pero hay un elemento que se mantiene intacto: las dudas de los aficionados al deporte sobre la mejor manera de seguir a sus equipos por televisión.

La plataforma DAZN -¿se pronuncia Dasún?- compró en exclusiva la Premier League y comparte el Mundial de Baloncesto con Cuatro; Movistar emite La Liga junto a Orange, Jazztel o MiTele Plus, el nuevo invento de pago de Mediaset para no quedarse rezagado. Un lío de nombres que no responde a la incógnita de si merece la pena el trauma de cambiar de compañía telefónica o directamente bajar al bar.

Hay deportes que indudablemente se siguen mejor por televisión que en vivo, como la Moto GP o la Fórmula 1. Ir a un circuito es ver pasar cada tres minutos un haz difuminado al que acompaña una explosión de ruido. Algo agradable para los más puristas del motor, que viven con pasión todo un fin de semana de hermanamiento y gasolina, pero que para el resto de los mortales no puede competir con la suma del sofá y las virguerías técnicas de las retransmisiones. Desde escuchar la radio del equipo o conocer la telemetría al minuto, hasta seguir los movimientos de los pilotos desde una cámara subjetiva. Hay algunos canales que incluso permiten al espectador convertirse en realizador y elegir el plano que más le guste.

En el caso del fútbol, esta comparación depende de muchos otros factores, en los que la pasión entra en juego. La técnica en las retransmisiones cada año ofrece cosas nuevas, aunque las voces de los locutores ya nos resulten de lo más familiar y a la cámara 360º se le vea un poco el cartón. También es duro ir al campo un lunes de invierno, aunque el amor a unos colores se demuestre en las gradas bajo una lluvia torrencial... O eso dicen. Las guerras del deporte rey ahora se libran a cuenta de la televisión y no tanto en los estadios.