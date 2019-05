Debates a gritos, mentirosos como bellacos, descalificaciones vergonzantes, morbo, sangre, basura por doquier... Podría pensarse que estamos hablando de muchos de los programas de Telecinco, pero no, lo malo es que el estilo Mediaset ha contaminado a las demás cadenas. Lo estamos comprobando estos días en los debates electorales, pero no solo en ellos. Todo es válido con tal de aumentar el 'share'. Cada vez hay más falta de educación, a la vez que se ha dejado de lado la cultura. Piensan, ¡ay!, esas mentes lúcidas que rigen las cadenas que la cultura no da audiencia. Y así nos va. Cada día todos más embrutecidos gracias a la televisión.

Ya no se escucha al otro. Se trata de repetir hasta la saciedad tu mensaje. Lo inventó 'La Noria' y ya lo hacen todos. En las tertulias se amenaza con largarse en cuanto uno ve que pintan bastos para sus propuestas. Si el que está hablando es un rival y no se logra interrumpirle, lo mejor es hacer aspavientos o empezar a mostrar fotos, gráficos y bobadas sin ton ni son, para así desviar la atención del espectador hacia quien está hablando. Sí, ya no se habla de cultura. Si usted es un creador, escritor, músico, actor... y quiere difundir su trabajo por televisión, ya no tiene programas donde hacerlo. Salvo que quiera pasar por el aro, como los leones en los viejos circos, y acudir a esos programas de humor (los de cocina también valen) que solo saben llenar sus minutos a base de creadores ajenos, que, con la excusa de la promoción, acuden a presentar sus obras obligados a ser cómplices de las múltiples tonterías de mentes deformadas. El famoso «Yo he venido aquí para hablar de mi libro» (Umbral dixit), elevado a la máxima potencia.

Y qué decir de los informativos. Importa menos el contar lo que pasa que el repetir una y mil veces una imagen, impactante, sí, pero anecdótica. Una imagen que se repite en los informativos de todas las cadenas durante dos días, por muy desagradable que sea. 'El Caso' como paradigma de un informativo. Y no hablemos de la información deportiva. Si no se han conseguido imágenes de los goles, bien está recrearnos con la violencia de algún aficionado exaltado, exaltado porque la propia televisión le ha acostumbrado paciente y subrepticiamente a que se comporte así, embrutecido.