Dinosaurios

La número uno al Congreso del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha negado a debatir con Jordi Sánchez en la cárcel. Ha recordado al candidato, más allá de la rareza de la situación, que su presencia en las listas le produce el mismo rechazo moral y político que le habría producido la candidatura de Tejero o Milan del Bosch. Lo de Cayetana es más razonable que Pablo Iglesias o Pedro Sánchez remonoleando con no ir al programa de Bertín Osborne. La derecha trifálica, que diría la ministra, sí va (tengo bastante curiosidad por la audiencia que vaya a hacer Abascal). En todo caso, descartada esa cuerda de presos electoral, vamos a otras cosas que tampoco deberían producirse.

Ana Rosa Quintana ha vuelto a sacar a la chiquillería para hablar con políticos en precampaña, campaña, lo que sea. El primero en pasar por la piedrecita (el martes, pero grabado el lunes) fue Pablo Casado. «Esta es una pregunta muy personal. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito?». Qué gracia. Pero más gracioso fue todavía el que decía que Franco robó. «¿Robó?», preguntaba Casado. «Sí, robó», insistía el niño imbuido del espíritu del historiador Viñas. Y otra niña, que no conocía semejante historia: «Uy, qué malo». ¿Pero qué necesidad tiene Casado o cualquier adulto que se presenta a presidente del Gobierno de tratar con niños en la tele? Que hablen con sus hijos en casa. Con niños no se puede discutir. Y tampoco vas a montar el numerazo de Borrell (no sé por qué volvió). Aquello que dijo Arias Cañete tras un debate televisivo de que no podía discutir con Elena Valenciano porque era una mujer y no quería dejarla mal, sí es perfectamente aplicable a los niños en exhibición. Personitas, según la denominación de 'Sálvame', que los cuida más. Que hablen con Juan y Medio. Oye, es que ni siquiera puedes sacarles una pistola durante la discusión porque, como dice Fran Lebowitz, no se impresionarían.

¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Respondió Casado con uno previsible. Días después podría haber dicho Adolfo Suárez Illana. O él mismo, que a veces el PP es un poco PJ (Parque Jurásico).