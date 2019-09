Ser padre, para algunos de nosotros, es la excusa perfecta para sentarse a ver dibujos animados. No es que me avergüence, es simplemente que en el mundo adulto es difícil encajarlos entre trabajos, colegios, lavadoras y cañas -cada vez menos- con los amigos. Pero que sí, que me encanta ver dibujos. Yo era de los tipos duros que decían que los dibujos de antes eran mejores. Y no es verdad. El asunto es que ahora hay tanta variedad que, para los que no están prestando atención, parecen más cutres.

Por la edad de los niños ahora estamos trabajando con 'Pororo', 'Top Wings', 'Somos Osos', 'Dinotrucks', 'La Patrulla canina', 'Peppa Pig', 'Ben y Holly', 'Marcus Level', 'Simón'... Incluso con el eterno 'Doraemon'. Y muchas más. Es un no parar. Casi cada día surge una nueva. Es una locura. Una locura divertidísima. Estoy deseando ver con ellos 'Hora de Aventuras', 'El Príncipe Dragón' (esta es genial), 'Los cuentos de la Arcadia'...

El otro día, antes de empezar el cole, me senté con el mayor y le dije que si quería ver dibujos de cuando su padre era pequeño. Me dijo que sí, que claro, que siempre le apetecía. Porque, por supuesto, no era la primera vez. Aquella mañana terminamos viendo escenas de 'Los Vengadores' y pegando botes por el cuarto como si fuéramos Hulk, pero esa no es la historia. El caso es que todos aquellos dibujos, los que yo veía de niño, están ahí. No forman parte de nuestra generación. No, en absoluto. Los vimos nosotros y lo ven todos los que lo deseen. Y me parece algo hermoso: 'David el Gnomo', 'Los Mosqueperros', 'La Vida es así'...

Disney Plus, el nuevo servicio de 'video on demand' que llegará en Navidad, es consciente del poder de un padre emocionado mostrando dibujos a sus hijos. Supongo que por eso han anunciado que la plataforma tendrá algunas series de los 80 y 90 que fueron lo más: X-Men, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Gárgolas y Patoaventuras. Larga vida al dibujo.