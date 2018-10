'OT' despide a su primer profesor Itziar Castro, en la imagen en la presentación de 'OT', es la primera profesora despedida en las diez ediciones del programa. :: TVE El programa prescinde de la actriz Itziar Castro, que sustituyó a 'Los Javis' en las clases de interpretación, por no conseguir «los objetivos esperados en su área» JULIÁN ALÍA Jueves, 1 noviembre 2018, 00:05

Con la difícil misión de suplir a 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi) llegó Itziar Castro (Barcelona, 41 años) a 'Operación Triunfo'. Y en apenas siete semanas como profesora de interpretación, el programa ha decidido prescindir de sus servicios. La intérprete, conocida por su papel de Goya en la serie 'Vis a vis', y que fue nominada al premio homónimo como actriz revelación por 'Pieles', emitió ayer un comunicado a través de su representante en el que reprochó a la dirección del programa esa decisión «tomada de forma unilateral y comunicada de forma precipitada y sin que se lo esperase». Castro recuerda que ha dejado «otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno» a 'OT' y sostiene que «su implicación está fuera de toda duda» y que se ha volcado en su trabajo como profesora. Con todo, apunta que participar en 'Operación Triunfo' ha sido «una maravillosa experiencia», con la que ha aprendido mucho como persona y como actriz. «Y si volviesen a llamarla volvería a la Academia encantada y haría exactamente el mismo trabajo». A este mensaje, le siguió otro de la productora, Gestmusic Endemol, que confirmó que se había decidido prescindir de los servicios de Castro desde el pasado lunes por la noche, un hecho que le fue comunicado «personalmente después de sus clases». El motivo de la decisión es que «Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área». Algo que llevaba tiempo rumoreándose pero que no se esperaba que concluyese con el primer despido de un profesor en los 17 años de historia del 'talent' musical.

Y es que en la tercera gala, Noemí Galera, directora de 'casting' de la productora y de la propia academia, criticó duramente la incapacidad de los 'triunfitos' para transmitir emociones, aunque nunca enfocó esas críticas directamente hacia la actriz. «No podemos aceptar más algunas cosas que vemos en el escenario. Estamos en la gala 3 y creo que tenemos un problema grave de emoción y de transmitir lo que estamos cantando», declaró Galera por aquel entonces. La ya exprofesora de interpretación asumió su culpa. «Como los entrenadores de fútbol, asumo que si el equipo no va bien es cosa mía. Si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es que esto es una carrera de fondo y no de velocidad». Una carrera que en su caso solo ha durado siete vueltas. Según Gestmusic, «la vacante dejada por Itziar Castro será cubierta a partir del jueves próximo, después del reparto de temas, para no romper la rutina de trabajo de la academia». Sin embargo, no se ha pronunciado sobre quién ocupará su puesto, aunque algunos rumores ya apuntan a un regreso de 'Los Javis' que podrían no estar tan ocupados con sus proyectos como al inicio de 'Operación Triunfo'.

Pese a todo, la productora reconoce que «en ningún momento» ha «puesto en duda» la dedicación, capacidad y talento de la actriz (que ha anunciado que no va a conceder entrevistas), pero que «su trabajo con los concursantes no ha dado el resultado esperado en las galas». Después de seis galas, el programa acumula una media de 2.032.000 de espectadores, 17,1% de cuota de pantalla media, frente a la edición de 2017, con 2.432.000 y un 'share' del 19%.