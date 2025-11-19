Debate sobre la violencia de género, hoy en 'La Alameda'
Rosa del Mar Rodríguez (PSOE), Elisa Perez de Siles (PP), Yolanda Gómez (VOX) y Toni Morillas (Con Málaga), invitadas al programa
SUR
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:54
'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, acogerá este jueves un debate ... sobre la violencia de género como antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Rosa del Mar Rodríguez (PSOE), Elisa Perez de Siles (PP), Yolanda Gómez (VOX) y Toni Morillas (Con Málaga) serán las protagonistas del debate que moderará Manolo Castillo.
El espacio podrá verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión