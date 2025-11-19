Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Debate sobre la violencia de género, hoy en 'La Alameda'

Rosa del Mar Rodríguez (PSOE), Elisa Perez de Siles (PP), Yolanda Gómez (VOX) y Toni Morillas (Con Málaga), invitadas al programa

SUR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:54

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, acogerá este jueves un debate ... sobre la violencia de género como antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

