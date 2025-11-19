Debate sobre la violencia de género, hoy en 'La Alameda'

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, acogerá este jueves un debate ... sobre la violencia de género como antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Rosa del Mar Rodríguez (PSOE), Elisa Perez de Siles (PP), Yolanda Gómez (VOX) y Toni Morillas (Con Málaga) serán las protagonistas del debate que moderará Manolo Castillo.

El espacio podrá verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv.