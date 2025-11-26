Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Debate con los portavoces municipales del Ayuntamiento de Málaga, esta noche en 'La Alameda'

El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es a las 21.30 horas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tiene hoy como protagonistas a ... los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga: Elisa Pérez de Siles (PP), Dani Pérez (PSOE), Nicolás Sguiglia (Con Málaga) y Yolanda Gómez (Vox). Los portavoces debatirán sobre los temas de actualidad en el último pleno municipal como la tasa de basura, el problema de la vivienda o la situación de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)

