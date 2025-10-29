Debate con los portavoces municipales del Ayuntamiento de Málaga, esta noche en 'La Alameda'
El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es a las 21.30 horas
Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:46
'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tiene hoy como protagonistas a ... los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga: Elisa Pérez de Siles (PP), Dani Pérez (PSOE), Nicolás Sguiglia (Con Málaga) y Antonio Alcázar (Vox), pocas horas después de que se celebre el pleno municipal con muchos asuntos de actualidad a tratar. Temas como la vivienda, la mejora de los Cercanías, la necesidad de reforzar las infraestructuras enegéticas y la situación de los cribados del cáncer de mama estarán presentes en la actualidad municipal a través de las mociones presentadas por los grupos.
El espacio, que puede verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv.
