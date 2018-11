Dani Mateo y el 'sketch' de la bandera

«Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo», fue el mensaje de Dani Mateo en Twitter tras el aluvión de críticas recibidas por el 'sketch' de 'El Intermedio' (La Sexta) en el que se sonaba los mocos con la bandera de España. Un hecho que tampoco sentó bien en la Clínica Baviera, desde la que aseguran que no puede defender «expresiones como las realizadas por Dani Mateo» y por el que han decidido «retirar las acciones publicitarias» con el cómico.