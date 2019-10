DAMNIFICADOS POR 'PASAPALABRA'

Suponemos que la próxima vez que el alcalde de Madrid acuda al programa ese de niños de la tele autonómica le preguntarán si daría dinero antes para salvar 'Pasapalabra' o el Amazonas. Y previsiblemente él apostaría por destinar una buena cantidad para socorrer el espacio de Telecinco, teniendo en cuenta que a los políticos del PP les gusta cenarse el rosco (Andrea Levy fue la última en acudir como invitada, pero antes ya había ido Esperanza Aguirre).

Si Notre Dame es un símbolo europeo, 'Pasapalabra' lo es de todas las madres de España, que conocían a Jero, Orestes o Fran como si los hubiesen parido. Si han tenido una preocupación común en los últimos años ha sido la de quién ganaba el bote o no. Sobre todo cuando se acumulaba durante meses sin encontrar dueño. No pocas tardes se han mantenido en vilo para averiguar cuántas palabras acertaba determinado participante, si caía eliminado en alguna prueba su favorito o completaba el reto final.

No me quiero imaginar la cara de todas ellas cuando esta semana han conectado el canal fieles a su cita rondando las ocho de la tarde y se han encontrado a Chelo García Cortés con un plátano en la cabeza. ¿Dónde está Christian Gálvez y qué hace esta gente todavía en pantalla? ¿No tienen casa?, se habrán preguntado incrédulas. Y es que ante la obligada retirada del formato, la emisora comandada por Vasile no se ha esforzado demasiado buscando un sustituto y ha decidido estirar (aún más) su otro éxito seguro, 'Sálvame', que lo mismo funciona al mediodía, por la tarde o por la noche. Existían versiones naranja y limón y ahora han añadido otra con el epígrafe 'banana'. Teniendo en cuenta la buena audiencia que ha cosechado no se descarta que vayan apareciendo nuevas extensiones con nombres de otras frutas para rellenar el resto de la parrilla.

Se acabaron las sopas de letras, los acertijos y las competiciones musicales que eran como un oasis dentro del universo de Telecinco. Es la última franja que le quedaba por conquistar a Jorge Javier y compañía. Esperemos que no tarde mucho en reaparecer 'Pasapalabra', que reaparecerá. Falta por saber cuándo y dónde.