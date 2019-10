Vanesa Martin gana la batalla en 'La Voz Kids' y se queda con «la esencia, el alma y el corazón» de la malagueña Patricia García Patricia García, durante su actuación. / Atresmedia Una maravillosa interpretación del tema 'Cai', compuesta por Alejandro Sanz para Niña Pastori, le vale a la torreña de 12 años su pase a la siguente fase del concurso RAQUEL MERINO Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 11:55

Aunque era su gran sueño, nunca imaginó que algún día pisaría el esenario de 'La Voz Kids', pero ayer lo hizo... y sin dejarse nada fuera. La malagueña Patricia García, natural de Torre del Mar, subió con decisión los escalones, cogió el micrófono y logró que su sueño se hiciera realidad con una maravillosa interpretación, de esas que ponen los vellos de punta, del tema 'Cai', una canción compleja compuesta por Alejandro Sanz para una de las mejores voces de este país, Niña Pastori.

Bastaron unas miradas entre Vanesa Martín, Rosario y David Bisbal para que los tres presionaran el botón y se giraran casi al unísono. Algo más tardó Melendi quien, según aseguró después que la «estaba escuchando embelesado».

Patricia García logró lo que en el concurso llaman «un pleno» y ahí comenzó la lucha de los cuatro 'coaches' por convencer a la pequeña para que se fuera a uno de sus respectivos equipos.

Rompió el hielo la malagueña Vanesa Martin. «Me he dejado llevar por el corazón, por lo que me has movido en el interior, por lo que me has arrancado. Tu voz, tu esencia, tu alma y tu corazón los quiero en mi equipo». Dijo la cantante, haciendo gala de la enorme sensibilidad que posee.

También elogió su manera de cantar David Bisbal, a quien le sorprendió la precisión con la que había interpretado el tema. «Esa soltura y seguridad solo lo consigues cuando tienes mucha experiencia y tú solo eres una niña», resaltó el almeriense.

Melendi le dijo que «solo los que de verdad amáis y sentís la música lográis transmitir ya en la primera gala»; mientras que Rosario también ensalzó la forma de interpretar «con el alma» de Patricia.

Pero la joven parecía tenerlo claro y tiró hacia su tierra eligiendo a aquella artista que para ella «tiene algo inexplicable»: Vanesa Martin, quien no disimuló su alegría e incluso se arrancó a cantar un trozo de la sevilla 'Málaga, ole tú' como muestra de ello.

Ganadora del concurso de Canal Sur 'Yo soy del sur peques'

Patricia García ya sabe lo que es ganar un concurso. Esta torreña, que lleva desde los siete de años dando clases de canto, ya se alzó en 2017 con el primer premio del concurso de Canal Sur 'Yo soy del sur peques'. Por aquel entonces, contaba con 10 años y consiguió convertirse en ganadora del programa, presentado por María del Monte, con la sevillana 'Olvídate de mí', de Feliciano Parejón.

Con Patricia García, ya son tres los representantes malagueños con los que cuenta la nueva edición de 'La Voz Kids' junto a Natalia Barone y Marcos Balmori.