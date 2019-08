'COLEGAS', LA SERIE QUE SE ADELANTÓ A 'BH90210'

Hace unas semanas les hablaba por aquí de Flooxer (Atresmedia) y Playz (RTVE), dos plataformas de vídeo bajo demanda que dirigen programas y series a un público que hace tiempo abandonó la programación lineal: el juvenil. Pues bien, hoy me quiero detener en 'Colegas', una de las primeras series que desarrolló la Corporación para dicho espacio. Creada por Manuel Feijóo, la serie se miraba en títulos como 'Compañeros' y 'Al salir de clase' y mezclaba ficción y realidad para contar la historia de un actor, el propio Feijóo (Luismi en 'Compañeros'), famoso a finales de los noventa por una serie adolescente llamada 'Colegas', que veinte años más tarde trataba de reflotar aquella aventura con los protagonistas de entonces. Salían por ella Julián González (César en 'Compañeros'), Lara de Miguel (Sara en 'Compañeros') y Daniel Huarte (David en 'Al salir de clase'), entre otros, haciendo de sí mismos. Era una idea brillante, pero a la serie le faltaba chispa y algo de mala leche y se quedaba en un triste quiero y no puedo.

¿Les suena de algo? Pues se aproxima mucho al punto de partida del tan comentado regreso de 'Sensación de vivir' o 'Beverly Hills 90210', tal y como se conoció en el resto del planeta. La ficción, que ha recortado su nombre a 'BH90210', aún no tiene quien la quiera en España, pero la pasada semana estrenó en Estados Unidos el primero de los seis episodios que componen este falso revival. Jennie Garth y Tori Spelling (Kelly y Donna, en la serie original) son las creadoras de este concepto que ha reunido a la pandilla original, a excepción, claro, del malogrado Luke Perry. En ella, Shannen Doherty (Brenda), Jason Priestley (Brandon) Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) y Ian Ziering (Steve) se interpretan a sí mismos tras reencontrarse en una convención para fans de la serie original. Así que sí, hay metaficción y humor en torno a la condición de un fenómeno fan, el de la serie de los jóvenes ricos de Beverly Hills, en plena decadencia. Lo que no es la nueva 'BH90210' es un 'mockumentary', como muchos medios han llegado a afirmar. Se llama así a aquellas ficciones con la estructura de un falso documental. Títulos como 'The Office' o 'Paquita Salas' forman parte del género, pero 'BH90210' y 'Colegas' no.