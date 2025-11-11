Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fotógrafo Gotzon Mantuliz. R. C.

'Cazadores de imágenes' busca la mejor foto en los rincones más salvajes del planeta

El fotógrafo Gotzon Mantuliz estrena este miércoles un nuevo programa en La Sexta, donde comparte con diferentes famosos las instantáneas de la fauna animal más majestuosa

J. Moreno

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

En lo más profundo de los paisajes más remotos del planeta, donde la vida salvaje se despliega en todo su esplendor, nace 'Cazadores de imágenes', ... el nuevo programa de La Sexta que une aventura, fotografía y naturaleza bajo la guía del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz. Este nuevo formato, que se estrena el miércoles en 'prime time' (después de 'El intermedio'), propone un viaje con personajes famosos en el que cada imagen invita al espectador a vivir la emoción y el asombro de encontrarse con la fauna más majestuosa. El objetivo es buscar la mejor fotografía de lo salvaje; aquella más impresionante de los animales que viven en libertad.

Te puede interesar

